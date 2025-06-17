TÜRK-İŞ'ten Kamu İşçilerine Zam Talepleri ve Grev Açıklaması

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmelerde işveren tarafı olan TÜHİS, ilk teklifini 13 Haziran'da birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, birinci yılın ikinci altı ayı için yüzde 8; ikinci yılın birinci altı ayı için yüzde 7, ikinci yılın ikinci ikinci altı ayı için ise yüzde 5 zam teklifinde bulunmuştu.

Görüşmeler çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki sendika başkanlarını Bakanlık binasında ağırladı. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmelerin ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Rakamın kabul edilebilir bir rakam olmadığını anlattık"

Atalay, TÜHİS'in Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin ilk teklifinin ardından, TÜRK-İŞ olarak teklifle ilgili düşüncelerini kamuoyuna aktardıklarını dile getirerek, "TÜHİS'in başında olan yetkili bakanlık olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bütün komisyon üyeleriyle aşağı yukarı 1 buçuk saat içeride bir toplantı yaptık. Bu rakamın kabul edilebilir bir rakam olmadığını, işçilerin, kamuoyunun bizim beklentimizin yanına daha yanaşmadığını, her iş yerinin kendine özel sorunları olduğunu A'dan Z'ye ne lazımsa bütün arkadaşlarımız anlatması gerekenleri anlattık, Bakan Bey'e ifade ettik" açıklamasında bulundu.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin tutumunu eleştiren Atalay, bu çerçevede TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalarla birlikte Ankara Anıtpark'ta toplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyeceklerini dile getirdi. Atalay, "Bu işlerin en önemli sorumlusu Maliye Bakanı ben 'dünyayı iyi tanıyorum' diyor. Doğru, dünyayı iyi tanıyor. İşte 'kemer sıkalım, sıkılıştırma politikası' iki sene geçti. Biz ne markette ne pazarda bunu hissetmiyoruz. Maliye Bakanı dünyayı biliyor ama Türkiye'yi bilmekte zorlanıyor. Onun için öyle bir noktadayız ki 40 senedir kamu işçisi özel sektöründe bütün ücretlerin de önündeydi. Şimdi maalesef asgari ücretin bir tık üstünde. Bundan iki sene evvel kamu sözleşmesini yaptık. Sendikalarımızın büyük bölümüne yakının işçinin yakının memnundu. Ama altı ay sonra ne zam kaldı, ne para kaldı, ne pul kaldı. İşlerin aldığı ücret kiraya dahi yetmiyor" ifadelerine yer verdi.

Atalay, perşembe günü TÜRK-İŞ'e bağlı sendika temsilcileri ile Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası'nda (TES-İŞ) bir araya geleceklerini de sözlerine ekleyerek, burada Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü sürecine ilişkin yol haritası çizeceklerini kaydetti.

"Haziranın sonunda grev kararları geliyor"

Atalay, grev tarihlerinin de yaklaştığını hatırlatarak, "Bundan sonra da sendikalar ve temsilcileri illerde, ilçelerde ne lazımsa arkadaşlarımızın arzuladığı program çerçevesinde evvela iş yerlerini anlatacaklar, alanlarda anlatacaklar ondan sonra gelip Ankara'da burada anlatacaklar. Akabinde de grev kararları geliyor. Haziran'ın sonunda demiryollarının grev kararı geliyor, karayollarının grev kararı geliyor, makine kimyanın grev kararı geliyor. Aradan 15 gün sonra orman işçileri yangın söndürmeyle ilgili tam mücadele edecek dönemde onların da grev kararı geliyor. Onun için işçilerin bu haklı talebine sendikaların bu haklı talebine ülkeyi yönetenler bir an evvel müspet bir cevap versinler. Ülke gündeminden kamu sözleşmesini çıkarsınlar" diye konuştu.

İşveren bir teklif daha verecek

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Atalay, TÜHİS'in ilk teklifine ilişkin Bakan Işıkhan'ın bir teklif daha vereceklerini duyurduğunu açıkladı.

Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı başkanlığında 4 kişilik bir komisyon kurulacağını ve işçi tarafını temsil eden sendikalarla bu komisyonun görüşmeler yapacağını duyurdu. - ANKARA