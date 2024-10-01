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TÜRK-İŞ'ten Emek Mücadelesi İçin Miting Kararı

TÜRK-İŞ'ten Emek Mücadelesi İçin Miting Kararı
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TÜRK-İŞ, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yapılacak kitlesel basın toplantısı ve Ankara'da düzenlenecek 'Emek Buluşması Mitingi' ile çalışma hayatındaki sıkıntılara dikkat çekecek.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde kitlesel bir basın toplantısı yapılması ve Ankara'da 'Emek Buluşması Mitingi' düzenlenmesini kararı alındı.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, kamu işyerlerinde ücret dengesizliği, vergi adaletsizliği, taşeron işçiliği ve çalışma hayatının gündeminde yer alan diğer konuları ele almak üzere TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde toplandı. Toplantıda, Başkanlar Kurulu tarafından 'Zordayız Geçinemiyoruz' sloganı ile başlatılan eylem programında, gerçekleştirilen eylem ve mitinglerin sonuçları değerlendirildi. Toplantı çerçevesinde 2 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu üyelerinin ve sendika yöneticilerinin de yer alacağı bir kitlesel basın açıklaması yapılmasına kararı verildi.

Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda alınan kararların yer aldığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, çalışma hayatında yaşanan sıkıntıların ağırlaşarak devam ettiği tespitini yapmış; hayat pahalılığı, satın alma gücündeki gerileme, adaletsiz vergi sistemi, kamu işyerlerindeki ücret dengesizliği, güvencesiz çalıştırma, işsizlik, kayıt dışı istihdam ve mülteci sorunu, emeklilik şartları gibi birçok alandaki gelişmeleri değerlendirmiştir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, devam etmekte olan eylem programı çerçevesinde; 02 Ekim Çarşamba Günü Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde, uygulanan iktisat politikası ve özellikle vergideki adaletsizliğe yönelik kitlesel bir basın toplantısı yapılmasını, Yönetim Kurulu tarafından tarihi belirlenmek üzere, ağırlaşan geçim ve çalışma şartlarını protesto etmek için Ankara'da 'Emek Buluşması Mitingi' düzenlenmesini kararlaştırmıştır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, üye sendikalarımızda örgütlü işçilerin başta örgütlenme ve işten çıkarmalara karşı olmak üzere sürdürdükleri bütün meşru ve haklı mücadelesini, grev uygulamalarını desteklemektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Politika Ekonomi ankara

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