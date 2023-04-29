Türk-İş Nisan ayı açlık sınırını açıkladı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Nisan ayı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı 10 bin lira olurken, kira, tüm giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise 33 bin TL'ye yükseldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Nisan ayı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı 10 bin lira olurken, kira, tüm giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise 33 bin TL'ye yükseldi.

Türk-İş Nisan 2023'e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Yapılan araştırmalar çerçevesinde Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması kapsayan açlık sınırı Mart ayında 9 bin 590 lirayken, Nisan ayında 10 bin 135 lira yükseldi.

Yoksulluk sınırı Nisan ayında 33 bin 14 lira oldu

Gıda harcaması ile giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise Mart'ta 31 bin 240 lirayken Nisan ayında 33 bin 14 lira oldu. Bekar bir çalışanın aylık toplam yaşama maliyeti ise Nisan'da 13 bin 165 liraya ulaştı.

Dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, yüzde 5,67 oranında gerçekleşti

Gene Türk-İş'in açıkladığı verilere göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 5,67 oranında gerçekleşti. Dört aylık değişim oranı yüzde 24,65 oranında olurken, son 12 aylık değişim oranı ise yüzde 90,38 olarak oldu. 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 115,74 olarak hesaplandı.

Balık 140 lirayı, dana eti 300 lirayı, kuzu eti ise 350 lirayı geçerek rekor kırdı

TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde Nisan 2023 itibariyle gözlemlenen değişim harcama gruplarına göre et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohum ürünlerinin bulunduğu grupta yüksek fiyat artışları yaşandı. Bu gruptaki ortalamada ilk kez balık 140 lirayı, dana eti 300 lirayı, kuzu eti ise 350 lirayı geçerek rekor kırdı. Yumurtanın tanesi 3,5 dayandı. Bir ayda balık, kuzu, dana, tavuk, yumurta fiyatı sırasıyla yüzde 9, yüzde 21, yüzde 25, yüzde 11 ve yüzde 3 zamlandı. 15 Nisan'da başlayan açık deniz av yasaklarının başlamasıyla tezgahlarda balık çeşitliliği azaldı. Yeşil mercimek değişmezken kırmızı mercimeğin ortalama kilogram fiyatı yüzde 5 geriledi. Nohudun fiyatı sınırlı düzeyde düşerken kuru fasulyenin fiyatı yüzde 3, yağlı tohumların yüzde 8 oranında arttı.

Sebze ve meyvede aylık yüzde 15-20 artış

Bir ayda pirinç ve un fiyatlarında sınırlı düzeyde artış gözlemlendi. Bulgur yüzde 4, makarna yüzde 5 zamlandı. İrmik fiyatı yüzde 4 düştü. Ramazan ayı sonrası, Ankara'da ekmek fiyatı bu ay değişmedi. Taze sebze-meyve grubunda ise, semt pazarlarında yeşil soğan, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin ve pırasa, lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları sırasıyla yüzde 20, yüzde 15 arttı. - ANKARA