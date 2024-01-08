Türk İş Makinaları Firmaları World of Concrete Fuarına Katılacak

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek World of Concrete (WOC) fuarına katılacak.

İMDER'in açıklamasına göre, dünyanın en büyük inşaat fuarlarından biri olan WOC, bu yıl kapılarını 22-25 Ocak'ta 50. kez açacak.

WOC fuarında, 34 ülkeden 1300'den fazla şirket 700 bin metrekarelik açık ve kapalı sergi alanında stant açacak. Bu yıl, beton ve duvarcılık sektörlerinde verimlilik, güvenlik ve sürdürülebilirlikteki yeni gelişmelere odaklanan fuar, inşaat malzemeleri, beton onarımı ve yıkımı, beton üretimi, dekoratif beton, prekast ve duvarcılık dahil olmak üzere inşaat sektörünün birçok alanını kapsıyor.

Fuar 50. yılına özel olarak bu yıl, inşaat sektöründe kullanılan en son teknoloji ve donanımlarının tanıtımına ek olarak kapsamlı eğitim programları ve sektörel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Pazar lideri ve tedarikçilerin buluşma noktası olacak fuarda, son teknoloji ekipmanlar, makineler ve malzemeler sergilenecek.

Üç gün sürecek fuarda sektör profesyonellerine yönelik eğitimler, topluluk odaklı etkinlikler yapılacak. Fuarın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 2024 eğitim gündemine, 3D baskı gibi yeni malzeme ve araçların uygulanması gibi dönüştürücü projeye özgü teknikleri ele alan 50'den fazla yeni konu eklendi.

"Fuara Türkiye'den 20'den fazla Türk firması katılacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMDER Başkan Vekili Serkan Karataş, fuara Türkiye'den katılacak 20'den fazla Türk firmasıyla birlikte, sektördeki teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek, Türk makinecilerini en iyi şekilde temsil etmek amacıyla hazırlandıklarını belirtti.

İMDER olarak Türk makine sanayisini uluslararası alanda doğru ve etkin şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Yarım asırlık bir geçmişe sahip WOC, son 50 yılda sektörün başarılarına katkıda bulunan köklü markalara ve sektör liderlerine yer veriyor. Biz de bu önemli platformda sektörümüzün çatı kuruluşu olarak yüz yüze görüşmeler ve iş birliği oluşturma etkinlikleri yapacağız. Fuarın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek özel oturumlarla önemli bilgiler edinme, sektördeki güncel gelişmeleri takip etmek fırsatımız olacak."