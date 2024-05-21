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Rusya'daki Türk İş İnsanları, Ticari Konuları Görüşmek İçin Toplandı

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Rusya'daki Türk iş insanları, Rusya Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari konuları ele aldı.

Rusya'daki Türk iş insanları, Rusya Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari konuları ele aldı.

Başkent Moskova'da düzenlenen "Zirve Sohbetleri" adlı toplantıya, Gruzdev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı Erdem Acay'ın yanı sıra çok sayıda iş insanı ve basın mensubu katıldı.

Toplantıda konuşan Gruzdev, Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, ortaya çıkan çeşitli sorunların çözümü için de önemli bir gayret gösterdiklerini söyledi.

Gruzdev, bazı ülkelerin yaptırım yoluyla siyasi baskı yapmayı artık bir norm haline getirdiğine işaret ederek, "Yine de ekonomimiz bu duruma uyum sağlıyor. İşsizlik, tarihin en düşük seviyesine gerilerken enflasyonu da tüm baskıya rağmen kontrol altında tutuyoruz." dedi.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve BRICS gibi yapılar üzerinden güçlü bir şekilde ticari ve ekonomik fırsatlar yarattıklarını anlatan Gruzdev, yaptırım baskısının uzun yıllar boyunca azalmasını beklemediklerini çünkü bunun siyasi değil, ekonomik rekabetçiliğe sekteye uğratmak için yapıldığını söyledi.

İkili ticarete yönelik çabalar devam ediyor

Büyükelçi Bilgiç de küresel ekonominin son dönemde genel bir toparlanma sürecine girdiğine işaret ederek, "Rusya ekonomisi de geçtiğimiz yıl yüzde 3,6 büyümeye ulaşarak başarılı bir performans gösterdi." dedi.

Rus ekonomisinin Türk iş dünyası için önemli fırsatlar barındırdığını anlatan Bilgiç, Rusya'nın dış ticarette giderek daha fazla yerel para kullanmasının da önemli bir başka unsur olarak ön plana çıktığını vurguladı.

Bilgiç, Türk ekonomisinin de küresel zorluklara rağmen büyümeye devam ettiğini ve rekabetçiliğini koruduğunu belirterek, "Bu performans ile ülkemizin Suudi Arabistan ve Hollanda'yı geride bırakarak dünyanın en büyük 17'inci ekonomisi olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Avrupa'nın büyük ekonomileri olarak, Türkiye ve Rusya arasında çok boyutlu, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesini hedeflediklerinin altını çizen Bilgiç, "Mevcut durumda da Türkiye ve Rusya, birbirlerinin en önemli ticari ortakları arasındadır. Geçtiğimiz yıl 56,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmimizin potansiyelimizin altında kaldığını düşünmekteyim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefini koyduğunu anımsatan Bilgiç, "Bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni firmalarımızın buradaki iş imkanlarından faydalanmasını bekliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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