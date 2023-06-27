Türk iş insanları Çin pazarındaki işbirliğini artırmak istiyor

İSTANBUL, 27 Haziran (Xinhua) -- Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk iş insanlarının gelecekte yeni projelerle Çin pazarındaki işlerini genişleterek Çin'le işbirliğini artırmak istediğini söyledi.

Eskinazi yakın zamanda Xinhua'ya verdiği demeçte, "Birliğimizin Çin'le işbirliğinde önemli atılımlar gerçekleştirmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Eskinazi, pandemi sonrası dönemde Çinli şirketlerle yapılan ikili ticaretin geleceği konusunda özellikle iyimser olduğunu dile getirdi.

Eskinazi'ye göre Türk iş insanları, Türk doğal taşları gibi ürünlerin Çin pazarındaki payını artırmaya odaklanıyor.

Eskinazi, Haziran başlarında Fujian eyaletinde düzenlenen 23. Çin Xiamen Uluslararası Taş Fuarı'ndaki doğal taş fuarına yaklaşık 60 Türk firmasının katıldığını söyledi.

İş insanı, birliğin Türk şirketler için seminerler ve internet seminerleri düzenleyerek, Çin'de iş yapmaya yönelik depolama ve satış yöntemleri hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Eskinazi, "Çin'in WeChat ve Weibo gibi sosyal medya platformlarında gıda ve doğal taş konusunda reklam ve hesaplarımız da mevcut" dedi.

Eskinazi'ye göre birlik yakın gelecekte Çinli iş insanları için Türkiye'de bir ticaret forumu organize etmeyi planlıyor.

İki ülkenin turizm işbirliği yapması yönündeki umudunu da dile getiren Eskinazi, "Çin büyük bir ülke ve gelir düzeyi her geçen gün artıyor. Çinlilerin seyahat isteği artarken, ülkemiz de onlara çekici geliyor. Altyapımızı iyileştirebilir ve doğal güzelliklerimizin sunum ve tanıtımını yapabilirsek, Çinli dostlarımızın ülkemizi tercih edip tatillerini burada geçireceklerini düşünüyoruz" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye'de 12 ana sektörde faaliyet gösteren 7.500 üye firmayı barındırıyor. Birliğe bağlı şirketler, 2022 sonu itibarıyla yaklaşık 210 ülke ve bölgeye 18,3 milyar ABD doları tutarında ürün ihraç etti.