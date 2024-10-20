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Türk-İş Genel Başkanı Atalay: 'Geçinemiyoruz, asgari ücret müzakerelerinde uyacağız'

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: 'Geçinemiyoruz, asgari ücret müzakerelerinde uyacağız'
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Ankara'da düzenlenen 'Zordayız, geçinemiyoruz' mitinginde asgari ücret görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mitingde 150 bin işçi bir araya gelirken, Atalay, asgari ücretli adına dört işçinin masada olacağını ve alınacak kararlara uyacaklarını belirtti.

Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından 'Zordayız, geçinemiyoruz' mitinginde konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Orada asgari ücretli adına 4 tane işçi olacak. Onlar ne karar alıyorsa harfiyen ona uyuyacağız" dedi.

Türk-İş tarafından düzenlenen 'Zordayız, geçinemiyoruz' mitingi Ankara'da yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya gelerek mitinge katılan yaklaşık 150 bin işçi, Anadolu Meydanı'nda açtıkları pankartlar ile seslerini duyurmaya çalıştı. Mitingde konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin emekli edilmesi halinde sağlık, enerji ve savunma sanayii gibi alanlarda üretim yapılamayacağını söyledi.

"Görüşmelerde asgari ücretli adına 4 tane işçi olacak, onlar ne karar alıyorsa harfiyen uyacağız"

İlerleyen günlerde asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını dile getiren Atalay, "Orada asgari ücretli adına 4 tane işçi olacak. Onlar ne karar alıyorsa harfiyen ona uyuyacağız. Geçen seneye geldiler, yazdılar, dediler ki '18 bin lira olsun, yılda 2 kere olsun.' Aynısını ülkeyi yönetenlerin önüne koyduk. 'Yok, biz bu masada olmuyoruz' dediler. Aynısını bu sene de yapacağız. Onlar ne karar alırsa o aldıkları karara harfiyen uyuyacağız" dedi.

"Biz yük değiliz, enflasyonu biz buralara getirmedik"

Türk-İş'in tek derdinin geçim olduğunu sözlerine ekleyen Atalay, "Türk-İş, Türk-İş'in üyeleri, Türk-İş kurulduğu günden bugüne kadar bu sloganı hiç terk etmedi. Ailemizle mükellefiz, geçindirmek mecburiyetindeyiz, geçindirmek mecburiyetindeyiz. Öyle bir noktaya geldik ki bu ücretlerle ayı tamamlamayı bırak 15 gün geçinemiyoruz. Bununla ilgili yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Emeklinin ihtiyacı var, asgari ücretlinin ihtiyacı var. Biz yük değiliz, enflasyonu biz buralara getirmedik" ifadelerini kullandı.

"Meclis'e 70 sayfalık metin sunacağız"

Önümüzdeki günlerde TBMM'ye vergi sistemiyle ilgili 70 sayfalık bir metin sunacaklarını kaydeden Atalay sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Önümüzdeki hafta mecliste bütün vekillere bütün sivil toplum örgütleri için 70 sayfa bir metin hazırladık. Götürüp vereceğiz, arkasından da biz sendikalar, grup başkan vekillerine gideceğiz. Diyeceğiz ki 'bu adaletsiz vergi sistemini değiştirin. Bunu değiştirene kadar alanlarda, sokaklarda bu meseleleri haykırmaya devam edeceğiz.' Bu olmazsa olmaz. En önemli sorunlarınızdan bir tanesi. Buradan başta Maliye Bakanı'na, ülke yönetenlere sesleniyorum. Dikkatli olun, bu alanın sesine kulak verin. Yarın geç olur, treni kaçırırsınız. Enflasyonu düşüreceğim diye bizi düşürmeye hakkınız yok." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Asgari Ücret Politika Ekonomi ankara

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