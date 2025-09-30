TÜRK-İŞ: Eylül Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı

(ANKARA) - TÜRK-İŞ, dört kişilik ailenin açlık sınırını 27 bin 970, yoksulluk sınırını 91 bin 109, bekar bir çalışanın yaşama maliyetini de aylık 36 bin 304 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ, eylül ayına ilişkin "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasını açıkladı. Araştırmada, elde edilen gelir ile insan onuru ve değeri ile bağdaşacak asgari bir yaşam sürmesi için gerekli olan harcama tutarı arasında oluşan farkın bu ay arttığına dikkat çekildi.

Araştırmaya göre, asgari ücretli bekar bir çalışanın bütçesinde geçen aya göre bin 323 liralık fark oluştu. Yılın dokuzuncu ayı itibariyle bir kişinin yaşama maliyeti ile asgari ücret arasındaki fark 14 bin 201 liraya ulaştı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 27 bin 970; gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden "yoksulluk sınırı" 91 bin 109, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 36 bin 304 lira oldu.

Mutfak enflasyonu yıllık yüzde 40,95

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 3,17 oranında gerçekleşti. Mutfak enflasyonunda, on iki aylık değişim oranı yüzde 41,05, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,95 olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz aylık artış oranı yüzde 32,67 oldu.

Yumurta fiyatları son iki ayda yüzde 26 arttı

TÜRK-İŞ'in çalışmasında hesaplamada temel alınan ve piyasadaki gıda ürünleri fiyatlarındaki değişim, harcama gruplarına göre şu şekilde oldu:

"Süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin bulunduğu grupta bu ay herhangi bir değişiklik görülmedi. Süt, yoğurt ve peynir fiyatları sabit kaldı. Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagil ürünlerinin bulunduğu grupta; dana etinin fiyatında ciddi bir değişiklik görülmedi. Kuzu etinin kilogram fiyatında yüzde 6'lık artış olduğu görüldü. Balıkta avlanma dönemi başlamasına rağmen fiyatlar tezgahlara yansımış gözükmüyor. Fiyatlar geçen ay ile aynı düzeyde devam ettiği gözlemlendi. Tavuk etinin kilogram fiyatında yüzde 12 oranında artış tespit edildi. Tavuk eti iki ayda yüzde 20 zamlanmış oldu. Okulların açılmasıyla beraber yükselişe geçen yumurta fiyatlarında geçen ay olduğu gibi bu ay da artış gösterdi ve yüzde 14 oranında artış olduğu görülen yumurta fiyatlarında son iki ayda yüzde 26 oranında artış yaşandı.

Kuru baklagiller grubunda fiyatlar bir miktar arttı. En yüksek artış yüzde 7 ile yeşil mercimek ve yüzde 8 ile kırmızı mercimekte görüldü. Sebze fiyatlarında bir miktar artış olduğu görüldü. Meyve fiyatlarında ise hissedilecek kadar olmasa da bir miktar düşüş olduğu gözlemlendi. Patatesin fiyatı yüzde 15 geriledi. Kuru soğan fiyatı geçen ay ile aynı olduğu görüldü. Semt pazarlarında yeşil soğan, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatında artış olduğu tespit edildi. Sebzenin ortalama kilohram fiyatı 64,06, meyvenin ortalama kilogram fiyatı 105 lira oldu.

Eylül ayı hesaplamasında 21'i sebze ve 12'si meyve olmak üzere toplam 33 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Meyve-sebze ortalama kilogram fiyatı ise 74,40 lira olarak tespit edildi. Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; pirinç ve un fiyatı sabit kaldı. Makarna fiyatında yüzde 8, bulgur ve irmik fiyatlarında ise yüzde 5 oranında artış olduğu görüldü.

Zeytinyağı fiyatı bu ay yüzde 12 arttı

Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta ayçiçek yağı, tereyağı ve margarinin kilogram fiyatında da artış olduğu gözlemlendi. Zeytinyağının kilogram fiyatında geçen ay yüzde 2 düşüş görülmüştü. Bu ay yüzde 10'luk artış olduğu görüldü. Ayçiçek yağına yüzde 12 zam yapılırken, geçen ay ile birlikte son 2 ayda yüzde 17 oranında zam görüldü. Siyah zeytinin fiyatı sabit kalırken yeşil zeytinin fiyatı ise yüzde 5 oranında artış oldu. Yağlı tohum ürünlerinde ise fındık fiyatlarına geçen aya göre yüzde 60 oranında zam geldi. Ağustos 2025'te ortalama bin 29 lira olan fındık fiyatı Eylül 2025'te bin 659 lira oldu. Ceviz, yer fıstığı ve ay çekirdeği fiyatları sabit kaldı."