Türk İş Dünyası Suriye'nin Yeniden İnşasına Destek Vermeye Hazır

Güncelleme:
DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Türk iş dünyasının bölgesel bağlantıları ve kalkınma deneyimleri ile Suriye'ye katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti. Suriye'nin yeniden inşasında sosyal güvenlik ve altyapı yatırımının önemine dikkat çekildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, "Türk iş dünyası temsilcileri, bölgesel bağlantılarını ve çok paydaşlı kalkınma konusundaki deneyimini Suriye ile paylaşmaya hazır." ifadesini kullandı.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Acar, 41. İSEDAK Toplantısı kapsamında 4 Kasım'da düzenlenen "Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Dinamiklerinin Harekete Geçirilmesi: Suriye Arap Cumhuriyeti Örneği" paneline katıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Acar, Suriye'nin ekonomisinin ve toplumunun yeniden inşasının hem gereklilik hem de fırsat açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Artık kalkınmanın yalnızca Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışı ya da sermaye birikimiyle ölçüldüğü bir çağda yaşanmadığını ifade eden Acar, gerçek kalkınmanın kapsayıcı sosyal yapılar, hesap verebilir yönetişim ve sürdürülebilir ekonomik sistemler gerektirdiğini belirtti.

Acar, "Suriye'nin deneyimi bunu açık biçimde gösteriyor. Toparlanma, hem fiziksel ekonominin yeniden inşasını hem de sosyal temellerin güçlendirilmesini içeren ikili bir yol izlemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk özel sektörü, yeniden yapılanma projelerinde önemli deneyime sahip"

Suriye'deki toparlanmanın, konut, enerji, ulaşım, su ve iletişim gibi altyapıdan başlayacağını belirten Halit Acar, şunları ifade etti:

"İstikrarlı bir geçiş senaryosunda altyapının yeniden yapılanması istihdam yaratmanın ve bölgesel ticaretin itici gücüdür. Türk özel sektörü, yeniden yapılanma projelerinde mühendislik kabiliyetini, toplumsal katılımı ve yerel kapasite geliştirmeyi birleştiren önemli bir deneyime sahiptir. Bir ekonominin yeniden inşa edilmesi, tedarik zincirlerini onarmak, fabrikaları yeniden faaliyete geçirmek ve organize sanayi bölgeleri oluşturmak anlamına gelir. Özellikle tarım ve enerji gibi temel sektörlerin yatırım ihtiyacı bulunmaktadır. DEİK ve İş Konseyleri üyelerinden oluşan Türk iş dünyası temsilcileri, bölgesel bağlantılarını ve çok paydaşlı kalkınma konusundaki deneyimini Suriye ile paylaşmaya hazırdır."

Sosyal güven olmadan ekonomik toparlanmanın sekteye uğrayacağını belirten Acar, Suriye'nin, toplumsal güveni yeniden tesis edecek, yerinden edilmiş nüfusu entegre edecek, kadınlar, gençler ve engelli bireyler gibi kırılgan grupları destekleyecek programlara yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

Acar, yerel kurum ve topluluk ağlarının yeniden canlandırılmasının da bu sürecin parçası olması gerektiğini belirterek, "Bu da hükümetin yanı sıra STK'lerin, iş dünyası örgütlerinin ve sivil toplumun da sürece dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir." ifadesini kullandı.

"4 temel önerimiz bulunuyor"

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Acar, Türkiye-Irak ilişkilerini bir model olarak nitelendirerek, ticaret, yatırım, kurumsal işbirliği ve iş konseylerinin birlikte çalışmasıyla somut sonuçlar alınabileceğini bu örnekte gördüklerini ifade etti.

İş Konseyi'nin Irak kamu kurumları, ticaret odaları ve iş dernekleriyle işbirliği içinde yatırımın geliştirilmesi, özel sektörün girişini kolaylaştırma ve ortak sanayi bölgelerinin kurulması için çalıştığını belirten Acar, şunları kaydetti:

"Suriye açısından da önemli dipnotlar içeriyor, kapsayıcı kurumsal çerçeveler, açık yatırım ortamı ve güçlü kamu-özel işbirliği ihtiyacı. Bizim burada, 4 temel önerimiz bulunuyor. İlk olarak, Türk firmaları ve bölgesel tedarik zincirleriyle bağlantılı modern sanayi bölgeleri ve kümelenme yapıları kurulmalıdır. İkinci olarak, mesleki eğitim ve girişimcilik programları, bu alanlarda deneyimli Türk şirketleriyle işbirliği içinde uygulanmalıdır. Üçüncü olarak, toplumsal destek mekanizmaları yeniden yapılanma projelerine en başından itibaren entegre edilmelidir. Son olarak, DEİK'in iş konseyleri gibi güvenilir ikili konseyler ve iş diplomasisi platformları kullanılarak, Suriye'nin yeniden yapılanma ihtiyaçları özel sektör kapasitesiyle eşleştirilmeli, böylece yatırımlar yalnızca finansal değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve toplumsal açıdan duyarlı hale getirilmelidir."

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
