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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: İşçiler Ek İş Yapmak Zorunda Kalıyor

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: İşçiler Ek İş Yapmak Zorunda Kalıyor
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, özel iş yerlerinde çalışan işçilerin alım gücündeki düşüş nedeniyle ek iş yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Emekli ve asgari ücretlilerin de sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Atalay, eylemlerin devam edeceğini açıkladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "Dikkat edilmesi gereken özel iş yerlerinde çalışan işçiler maalesef ek iş yapıyor"

ANKARA - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, "Dikkat edilmesi gereken özel iş yerlerinde çalışan işçiler maalesef ek iş yapıyor. Maalesef alım gücünden dolayı iş yerlerinde dikkatleri dağılıyor" dedi.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Konfederasyonu tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen oturma eylemleri çerçevesinde demiryolları işçilerinin eyleminde katıldı. Ankara Sincan Demiryolları işçileriyle bir araya gelen Atalay, burada basın açıklaması gerçekleştirdi. Sincan'da demiryolu işleri, yol takım işleri, sinyal işleri, katener işleriyle oturma eylemi gerçekleştireceklerini ifade eden Atalay, "Özellikle Temmuz'un başında 3 konfederasyon beraber oturduk bir eylem kararı aldık. O eylem kararı çerçevesinde yani eylem programımızı devam ettiriyoruz. Sebebi hayat pahalılığı, vergideki sıkıntılarımız, emeklinin içinde bulunduğu sıkıntı, taşeronun içinde bulunduğu sıkıntı" dedi. Müzakere yolundan bugüne kadar müspet bir cevap alamadıklarını kaydeden Atalay, "Onun için her hafta biz eylem yapıyoruz, bizim dışımızdaki sendikalar da yapıyor. Kendi üyelerinin sıkıntılarını ve dertlerini kamuoyuna anlatmaya gayret ediyorlar" açıklamasında bulundu.

Atalay, yaklaşık 7 milyonun üzerinde emeklinin 12 bin lira maaş aldığını, 7-8 milyon civarında da asgari ücretlinin 17 bin lirayla geçindiğini ve toplamda 17 bin lirayla 12 bin lira arasında maaş alan ortalama 30 milyona yakın vatandaşın olduğunu aktardı.

"Dikkat edilmesi gereken özel iş yerlerinde çalışan işçiler maalesef ek iş yapıyor"

Demiryolları işçilerinin de aynı sıkıntıları çektiğini de sözlerine ekleyen Atalay, şu ifadelere yer verdi:

"Ben ilk defa son bir senedir enerji işçilerinin, savunma işçilerinin, demir yolu işçilerinin, karayolu işçilerinin, işçilerinin tamamının yüzde 40'ının ek iş yaptığını biliyorum. Yani biri pazarda çalışıyor, biri kamyonla yük taşıyor, biri düğün salonunda garsonluk yapıyor. Geçen hafta ifade ettiler. Bundan bir ay evvel bir işçi akşam garsonluk yaptığın zaman saatliği 75 lira alıyormuş, şimdi saatliği 100 lira olmuş. Yani iş yerinden çıkıyor, akşam gidiyor 3 saat çalışıyor, 300 lira evine para götürsün diye. Bu arkadaşlarımız özellikle enerjide çalışıyor, demiryolları hatlarında çalışıyor, trenlerin güvenliğini sağlıyor. Bunlar askeri fabrikalarda çalışıyor. Bunlar dikkat edilmesi gereken özel iş yerlerinde çalışıyor. Maalesef alım gücünden dolayı iş yerlerinde dikkatleri dağılıyor."

"Ekim'in 20'sine kadar da değişik türde iyi eylemlerimiz devam eder"

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu tarafından ekim ayında bir miting organize edileceğini duyuran Atalay, "Şimdi bizim haftaya salı günü TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu var. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda onun gününü tespit ederiz. Yani Ekim'in 20'sini geçirmeyiz. Niye Ekim'in 20'si? 2025 yılı bütçesi 31 Temmuz'da başlıyor. Yani ondan evvel yapmak durumundayız. Onun için yani Ekim'in 20'si gibi önümüzdeki hafta karar alırız. Ama onun dışında Ekim'in 20'sine kadar da değişik türde iyi eylemlerimiz devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

Atalay, basın mensuplarının asgari ücret komisyonuna ilişkin sorulan soruya ise, "Şubat'ın 1'inde alınacak bir maaşı bugünden konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum" cevabını verdi. Atalay, konuşmasının ardından TCDD 2'nci Bölge Müdürlüğü girişinde demiryolu işçileri tarafından düzenlenen eyleme katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KEMAL DİRİ - Ekonomi

Asgari Ücret

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