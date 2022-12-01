Türk-İş Başkanı Atalay: "Asgari ücret maalesef geçim ücreti oldu bu ülkede"

ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takviminin belirlendiği toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret maalesef geçim ücreti oldu bu ülkede" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takviminin belirlendiği toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapıldı. Yarım saat süren toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yarım saatlik bir toplantı gerçekleştirdiğini dile getirerek, "İlk resmi toplantı önümüzdeki hafta ayın 7'sinde saat 14.00'te Bakanlıkta; ikinci toplantı ayın 14'ünde saat 14.00'te yine Bakanlıkta olacak. Geçmişte Türk-İş'e geliniyordu, TİSK'e gidiliyordu. O sistemi bu sene kaldırdık, hepsi Bakanlıkta olacak. Öyle bir noktaya geldi ki 4 aydır asgari ücreti herkes konuşmaya devam ediyor. Uygulama 1 Şubat'ta olacak. Geçmişte aralık ayının sonunda belli oluyordu. Geçen sene öne alındı. Bir an evvel bu rakam belli olsun. Kamuoyu sabahtan akşam kadar herkes bu konuyu konuşuyor. Rakam konuşulmaya başlandığı zaman piyasada, raflarda fiyatlar artmaya devam ediyor. Tedirginliğim bundandı. Geçen sene bu vakitlerde peynir 35 liraydı, şu an ortalama peynir 140 lira. Rakam konuşulduğu zaman öbür rakamlar da artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret maalesef geçim ücreti oldu bu ülkede"

Tarafları memnun edecek bir sonucun çıkması haline imza atacaklarını belirten Atalay, "Arzu etmediğimiz bir rakam olursa o masada olmayacağımızı her zaman ifade ediyorum. Asgari ücret kadar, asgari ücretin üstünde çalışanlar var bu ülkede. Asgari ücret, yeni işe başlayanlarla ilgili ama öyle bir noktaya geldi ki asgari ücret maalesef geçim ücreti oldu bu ülkede. Onun dışında 10-20 yıldır teknik elemanlar, uzman elemanlar, onların bir konumu var" açıklamasında bulundu.

"Tüm sorunların ocak ayı içerisinde çözülmesi gerekiyor"

Vergi dilimlerinde yaşanan sorunlara dikkati çeken Atalay, "Tüm sorunların ocak ayı içerisinde çözülmesi gerekiyor. Vergiyle ilgili her ortamda ifade ediyorum. Biz evvelden aralık ayının sonunda giriyorduk yüzde 27'ye. Şimdi mayısın sonunda, haziranın başında giriyoruz yüzde 27'ye. Bununla ilgili düzenleme gerekiyor. Kamuoyunun beklentisi, benim beklentim bu" diye konuştu.

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