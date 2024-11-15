Türk-İş, Asgari Ücret ve Çalışma Şartları İçin Yetkililere Çağrıda Bulundu

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanlar Kurulu, "2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmelidir" açıklamasını yaptı.

Türk-İş Başkanlar Kurulu 25'inci Çalışma Dönemi 6'ncı Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Türk-İş Başkanlar Kurulu bildirisi yayımlandı. Bildiride Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun ücretli çalışanların geçim ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine, çalışma hayatında karşılaşılan sorunların duyurulmasına ve çözüm bulunmasına yönelik olarak Temmuz 2024'ten bu yana sürdürülen eylem programını değerlendirdiği belirtildi. Ankara'da 20 Ekim 2024 günü yurdun dört bir yanından gelen 150 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Emek Buluşması' mitinginin bir dönüm noktası olduğu, mitinge destek ve katılım sağlayan üye sendika ve işçilerle emek dostlarının geleceğe umut veren bir dayanışma gösterdiği vurgulandı. Bildiride şöyle denildi:

"Gelir ve vergide adalet sağlanmalı, yaşama şartları iyileştirilmelidir. Ücretli çalışanlar üzerinde ağır bir vergi yükü bulunmaktadır. Türk-İş Başkanlar Kurulu, vergide adaletin sağlanmasına yönelik olarak işçi konfederasyonları tarafından hazırlanan 'ortak görüşü' desteklemektedir. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK genel başkanlarının TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin grup başkan vekillikleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanına 19 ve 20 Kasım 2024 tarihlerinde yapacakları ziyaretleri olumlu bulmakta, önerilen düzenlemelerin bir an önce uygulanmasını talep etmektedir."

'ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLMEKTE'

Asgari ücret konusunda başta IMF olmak üzere uluslararası örgütlerden sermaye kuruluşu temsilcilerine kadar birçok kişi ve kurumun, tutar veya artış oranı açıkladığı hatırlatılarak, "Burada bir algı operasyonu yürütülmekte ve enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır. Türk-İş Başkanlar Kurulu bu yaklaşımı kabul etmemektedir. Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücret konusunda bir rakam açıklamak yerine tespit yapılırken temel alınması gereken ilkelerin önemli olduğuna ve komisyon çalışmalarında bu ilkelerin savunulması gerektiğine işaret etmektedir. 2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmelidir" denildi.

Mevcut sistemde, 2024 yılında emekli aylığı başvurusunda bulunan işçilere 2025 yılında başvuru yapacaklara göre daha yüksek aylık bağlanacağına işaret edilerek, "Bu durum hak kaybına yol açmakta, nitelikli işgücünün en verimli olduğu bir dönemde işten ayrılmasına ve dolayısıyla işgücü kaybına sebep olacaktır. Emekli aylıklarında yaşanacak bu hak kaybının önüne geçilmesi için acilen bir düzenleme yapılmalıdır. Türk-İş Başkanlar Kurulu, üye sendikalarımızda örgütlü işçilerin başta örgütlenme ve işten çıkarmalara karşı olmak üzere sürdürdükleri bütün meşru ve haklı mücadelesini, grev uygulamalarını desteklemektedir" ifadeleri kullanıldı.