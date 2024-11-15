Üye Girişi
Haberler

Türk-İş, Asgari Ücret ve Çalışma Şartları İçin Yetkililere Çağrıda Bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk-İş Başkanlar Kurulu, 2025 yılı asgari ücretinin insanca yaşama standartlarına uygun olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı. İşçi ve ailesinin geçim şartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulunarak, vergide adalet sağlanmasını talep etti.

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanlar Kurulu, "2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmelidir" açıklamasını yaptı.

Türk-İş Başkanlar Kurulu 25'inci Çalışma Dönemi 6'ncı Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Türk-İş Başkanlar Kurulu bildirisi yayımlandı. Bildiride Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun ücretli çalışanların geçim ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine, çalışma hayatında karşılaşılan sorunların duyurulmasına ve çözüm bulunmasına yönelik olarak Temmuz 2024'ten bu yana sürdürülen eylem programını değerlendirdiği belirtildi. Ankara'da 20 Ekim 2024 günü yurdun dört bir yanından gelen 150 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Emek Buluşması' mitinginin bir dönüm noktası olduğu, mitinge destek ve katılım sağlayan üye sendika ve işçilerle emek dostlarının geleceğe umut veren bir dayanışma gösterdiği vurgulandı. Bildiride şöyle denildi:

"Gelir ve vergide adalet sağlanmalı, yaşama şartları iyileştirilmelidir. Ücretli çalışanlar üzerinde ağır bir vergi yükü bulunmaktadır. Türk-İş Başkanlar Kurulu, vergide adaletin sağlanmasına yönelik olarak işçi konfederasyonları tarafından hazırlanan 'ortak görüşü' desteklemektedir. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK genel başkanlarının TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin grup başkan vekillikleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanına 19 ve 20 Kasım 2024 tarihlerinde yapacakları ziyaretleri olumlu bulmakta, önerilen düzenlemelerin bir an önce uygulanmasını talep etmektedir."

'ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLMEKTE'

Asgari ücret konusunda başta IMF olmak üzere uluslararası örgütlerden sermaye kuruluşu temsilcilerine kadar birçok kişi ve kurumun, tutar veya artış oranı açıkladığı hatırlatılarak, "Burada bir algı operasyonu yürütülmekte ve enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır. Türk-İş Başkanlar Kurulu bu yaklaşımı kabul etmemektedir. Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücret konusunda bir rakam açıklamak yerine tespit yapılırken temel alınması gereken ilkelerin önemli olduğuna ve komisyon çalışmalarında bu ilkelerin savunulması gerektiğine işaret etmektedir. 2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmelidir" denildi.

Mevcut sistemde, 2024 yılında emekli aylığı başvurusunda bulunan işçilere 2025 yılında başvuru yapacaklara göre daha yüksek aylık bağlanacağına işaret edilerek, "Bu durum hak kaybına yol açmakta, nitelikli işgücünün en verimli olduğu bir dönemde işten ayrılmasına ve dolayısıyla işgücü kaybına sebep olacaktır. Emekli aylıklarında yaşanacak bu hak kaybının önüne geçilmesi için acilen bir düzenleme yapılmalıdır. Türk-İş Başkanlar Kurulu, üye sendikalarımızda örgütlü işçilerin başta örgütlenme ve işten çıkarmalara karşı olmak üzere sürdürdükleri bütün meşru ve haklı mücadelesini, grev uygulamalarını desteklemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Türk-İş, Asgari Ücret ve Çalışma Şartları İçin Yetkililere Çağrıda Bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır

Şimşek, kamuoyunun merakla beklediği soruya net yanıt verdi: Çıkış yakındır

 İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı

İki kızın evde ölü bulunduğu facianın arkasından kahreden detay çıktı

 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu

Serdar Ortaç'ın kaybettiği para öyle böyle değil
Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış

Bebeğini tiner içirerek öldüren annenin rezilliği bununla da sınırlı değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 76 bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı? Hangisi Neşet Ertaş'ın türkülerinde geçen bir söz değildir? Yalı Çapkını 83. bölüm tek parça HD izle! Yalı Çapkını SON BÖLÜM izle! Mike Tyson Jake Paul maçı bu gecemi, yarın gece mi? Arka Sokaklar SON BÖLÜM tek parça full HD izleme linki ( 691. bölüm)! Rumca salyangoz ne demek? Türkçeye Rumcadan geçen salyangoz kelimesinin kökenin anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Mike Tyson Jake Paul kim kazandı? Mike Tyson kazandı mı? Mike Tyson Jake Paul maçı ödülü ne, kaç milyon dolar (80 milyon dolar)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.