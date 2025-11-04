Haberler

TÜRK-İŞ Asgari Ücret Komisyonu'na Katılmayacak

TÜRK-İŞ Asgari Ücret Komisyonu'na Katılmayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacaklarını duyurdu. Enflasyon karşısında asgari ücretlinin zor durumda olduğunu vurgulayan Atalay, bu konuda mücadelelerinin devam edeceğini açıkladı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yeni düzenleme olmazsa, biz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız, 24-12'de aldığımız karar çerçevesinde aynı noktadan yürüyeceğiz" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağan Başkanlar Kurulu Toplantısında asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatında yaşanan sorunlar ve 4 aylık enflasyon verileri masaya yatırıldı. Toplantının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, enflasyonla mücadele gerekçesiyle düşük asgari ücret politikasının kabul edilmeyeceğini bildirdi.

"Asgari ücretli, emekli çok zor durumda"

Atalay, asgari ücretli çalışanın ve emeklinin zor durumda olduğunu ifade ederek, "Bizim asgari ücretliyi yalnız bırakmak, onun meselesini ülke gündemine taşımamak gibi bir düşüncemiz yok. Asgari ücretli bizim örgütlü işçimiz gibi hepsi bizim üyemiz ve kardeşimiz. Biz öyle bakıyoruz meseleye ama Bakan beye geçen hafta ifade ettik. Bu yönetmenlik değişmezse biz aynı noktadayız, buraya katılmıyoruz. Asgari ücretin problemini, sorunlarını her gün, her yerde söylemeye devam ederiz. Bir an evvel bir yönetmenlik değişirse yine bu kurulu toplarız. Başkanlar kurulundan alacağımız karara göre hareket ederiz. İmkan olsa bizim dışımızdan sendikalarda bu işin içinde olsun hiçbir mahsuru yok. Biz asgari ücretliyle oturduk buraya. Enflasyonun yüzde 45 olduğu bir ortamda Yüksek Hakem Kurulu yüzde 8 veriyor, bunun neresi demokratik? Önümüze bir an evvel adil, demokratik bir yapı getirsinler. Şu anda asgari ücretli, emekli çok zor durumda. TÜRK-İŞ ne yapması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

"Aldığımız kararlar asgari ücretlinin, emeklinin lehine"

Promosyon ücretleri hakkında düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Atalay, "Geçen sene 22 bin lirayı kimse beklemiyordu. Bizim içimizdeki kimsenin de haberi yoktu. Biz tepkimizi her ortamda, ülkeyi yönetenler nasıl anlıyorsa öyle yapmaya gayret ediyoruz ve yapıyoruz. TÜRK-İŞ olarak aldığımız kararlar asgari ücretlinin, emeklinin lehine. Bizim yapmamız gerekenler neyse yapmaya çalışıyoruz. Bir yıldır Türkiye'nin her yerine mitingler yaptık, eylemler yaptık. Buralarda asgari ücretliyi, kadını, emekliyi konuşuyoruz. Bütün sendikalar bu meseleleri Türkiye gündeminde çalışıyor. Promosyon denen bir şey var, maaş bizim maaşımız. Kamu veriyor bunu, özel sektör diyor ki promosyon vermem. O benim param neden vermiyorsun? Bir an evvel bununla ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç var" ifadelerinde bulundu.

Ergün Atalay konuşmasının sonunda yeni bir düzenleme olmazsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacaklarını dile getirerek, "Yeni bir düzenleme olursa yarın bir daha çağırın. Yeni düzenleme olmazsa, biz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız, 24-12'de aldığımız karar çerçevesinde aynı noktadan yürüyeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çok büyük umutlarla gelmişti! Hatayspor, Hugo Almeida ile yollarını ayırdı

Ünlü teknik adam galibiyet alamadan Türkiye'den gönderildi
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi

Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi
Çok büyük umutlarla gelmişti! Hatayspor, Hugo Almeida ile yollarını ayırdı

Ünlü teknik adam galibiyet alamadan Türkiye'den gönderildi
İlkay Gündoğan'ın sahalara ne zaman döneceği açıklandı

İlkay Gündoğan'ın sahalara geri dönüş tarihi açıklandı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak

Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isimler yok

Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isimler yok
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Çöken binada ailesini kaybeden Dilara'ya acı haber verildi

Kabus gecesinden sağ çıkan Dilara'ya acı haber verildi
Özel hastanede skandal! Ahsen Bebek'in kafatasında kırık tespit edildi

Ahsen Bebek'e ne oldu? Korkunç gerçek adli tıp raporunda ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.