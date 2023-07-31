TÜRK-İŞ: Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Temmuz ayı verilerine göre, 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırını 11 bin 658 lira, yoksulluk sınırını ise 37 bin 974 lira olarak açıkladı. Ayrıca gıda ürünlerindeki fiyat değişimleri ve enflasyon oranları da paylaşıldı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Temmuz ayı verilerine göre, 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırını 11 bin 658 lira, yoksulluk sınırını ise 37 bin 974 lira olarak açıkladı.

TÜRK-İŞ temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre temmuz ayında 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 37 bin 974 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 11 bin 658 lirayla net asgari ücretin 256 lira üzerine tırmandı. Temmuzda bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 15 bin 123 liraya yükseldi.

Aylık gıda enflasyonunu da açıklayan Türk-İş verilerine göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artışın bir önceki aya göre yüzde 12,38 oranında gerçekleşti. Yedi aylık değişim oranı ise yüzde 43,38 olarak tespit edildi. Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 70,44 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 107 lira 54 kuruş olarak hesaplandı.

Et ve süt ürünlerinde fiyatlar değişti

TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde Temmuz ayı itibariyle gözlemlenen değişim harcama gruplarına göre süt ve yoğurt fiyatı değişmezken peynir fiyatı ortalama yüzde 4 zamlandı. Bir ayda dana eti ortalama yüzde 6, tavuk yüzde 13, balık yüzde 12, yumurta yüzde 9, kuru fasulye yüzde 7, yeşil mercimek yüzde 8 oranında zamlandı. Kuzu ve nohut ortalama fiyatları değişmezken yağlı tohumlar (kuruyemiş) yüzde 2 fiyat düşüşü yaşadı. Yumurtanın tanesine bir ayda 25 kuruş zam gelerek 3 lira 25 kuruş oldu.

Ekmeğe yüzde 30 zam

Bir ay içinde pirinç yüzde 8, irmik yüzde 6, makarna ve un hafif seviyede fiyat artışı yaşadı. Ankara'da 200 gramlık beyaz ekmek yüzde 30 zamlanarak 6,5 lira oldu. Bu zamla 4 kişilik ailenin aylık sadece ekmek masrafı 525 liradan 682,5 liraya yükseldi.

Ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı 24 lira 18 kuruş olarak tespit edildi

Yine Türk-İş'in açıkladığı verilere göre, semt pazarlarında hem yeşil soğan, maydanoz gibi salata yeşilliklerinin hem de ıspanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları yükseldi. Patates ve kuru soğan 20'şer liradan satılmaya başladı. Kabak ve patlıcan fiyatları sabit kaldı, kıvırcık fiyatları geriledi, bunların dışında tezgahlardaki tüm sebzelerin fiyatı yükseldi. 15 lira ile tezgahlarda en uygun fiyatlı meyve olan elma fiyatı değişmezken kalan tüm meyve fiyatları arttı. Bu ayın zam şampiyonu yüzde 135 ile kavun oldu. Ortalama sebze kilogram fiyatı 27 lira 29 kuruş, ortalama meyve kilogram fiyatı 35 lira 20 kuruş oldu. Hesaplamada 24'ü sebze ve 10'u meyve olmak üzere toplam 34 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı 24 lira 18 kuruş olarak tespit edildi. - ANKARA