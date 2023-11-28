Türk-İş: Açlık sınırı 14 bin 25 lira, yoksulluk sınırı 45 bin 686 lira

Türk-İş, kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 14 bin 25 lira, yoksulluk sınırı ise 45 bin 686 lira oldu. Ayrıca, süt fiyatları yüzde 8,5 artarken, kuru baklagillerde en çok zam nohutta görüldü. Taze sebze ve meyve fiyatlarında ise indirim yaşandı.

İş), kasım ayında 4 kişilik bir aile için açlık sınırını 14 bin 25 lira, yoksulluk sınırını ise 45 bin 686 lira olarak açıkladı.

Türk-İş, kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre ekim ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 14 bin 25 lirayla asgari ücretin 2 bin 623 lira üzerine çıkarken, yoksulluk sınırı ise 45 bin 686 lira oldu. Kasım ayında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 18 bin 239 lira olarak açıklandı. Aylık gıda enflasyonunu da açıklayan Türk-İş, Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 2,49 oranında fazla gerçekleştiğini belirtti. 11 aylık değişim oranı ise yüzde 72,50 olarak tespit edildi. Açıklamaya göre son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 80,12 olurken, 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 86,42 oldu.

Süt fiyatları geçen aya göre yüzde 8,5 arttı

Türk-İş tarafından yayımlanan araştırma sonuçlarında, süt fiyatları geçen aya göre yüzde 8,5 artarak marketlerde ortalama litresi 34,5 lira oldu. Peynir ve yoğurt fiyatları ise geçen ayki seviyesini korudu. Araştırmada et fiyatlarında geçen aylara göre ciddi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Kuru baklagillerde en çok zam nohutta görüldü

Kuru baklagillerin ise tamamında artış yaşandığı belirtildi. Buna göre en yüksek artış nohutta görüldü. Nohut geçen aya göre ortalama yüzde 21 artış gösterdi. Kasım ayında nohut marketlerde ortalama kilogram fiyatı 85 TL'den yer aldı.

Taze sebze ve meyve fiyatlarında indirim

Taze meyve ve sebze grubunun da yer aldığı araştırmada, sebze fiyatlarında karnabahar ve köy biberinde yüksek fiyat düşüşü gözlemlendiği belirtildi. Geçen ay köy biberi pazar tezgahlarında ortalama 35 liradan satılırken, bu ay ortalama 20 liradan satıldığı belirtildi. Karnabahar geçen ay kilogram fiyatı ortalama 37,5 liradan satılırken, bu ay ortalama 20 liradan satıldığı kaydedildi. Ortalama sebze kilogram fiyatı 24,40 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı ise 36,41 lira oldu.

Hesaplamada kasım ayı içerisinde 25'i sebze ve 8'i meyve olmak üzere toplam 33 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı 25,64 lira olarak tespit edildi. - ANKARA