TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 10 bin 362 lira, yoksulluk sınırı 33 bin 700 lira

TÜRK-İŞ, Mayıs ayı verilerine göre, 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı 10 bin 362 lira, yoksulluk sınırı ise 33 bin 700 lira olarak açıkladı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı ise bir önceki aya göre yüzde 2,23 oranında gerçekleşti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Mayıs ayı verilerine göre, 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı 10 bin 362 lira, yoksulluk sınırı ise 33 bin 700 lira olarak açıkladı.

TÜRK-İŞ, Mayıs 2023'e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Verilere göre, 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı Nisan ayında 10 bin 135,50 lira iken Mayısta 10 bin 10 bin 362,01 liraya çıktı. Kira, fatura, eğitim, giyim, ulaşım gibi tüm giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise Nisanda 33 bin lira iken Mayısta 33 bin 752,48 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık toplam yaşama maliyeti ise Mayıs ayında 13 bin 440 liraya ulaştı.

Asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,23 oranında gerçekleşti

Yine TÜRK-İŞ verilerine göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 2,23 oranında gerçekleşti. 4 aylık değişim oranı yüzde 27,44 oranında olurken, son 12 aylık değişim oranı ise yüzde 72,18 olarak öne çıktı. 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 112,13 olarak hesaplandı. - ANKARA