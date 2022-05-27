Türk-İş: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 17 TL oldu - Haberler

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) araştırmasına göre; mayıs ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 17, yoksulluk sınırı 19 bin 602 lira oldu.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın 2022 yılı mayıs ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı', asgari ücretten 1764 TL fazla olmak üzere 6 bin 17 lira olarak hesaplandı.

Yine araştırmaya göre, süt fiyatlarındaki artış yavaşlamış olmakla birlikte bu ay raflarda ortalama yüzde 10 zamlandı. Aynı şekilde peynir de yüzde 10 zamlanırken yoğurttaki artış yüzde 24 oldu. Mayıs ayında ayrıca dana, kuzu, tavuk ve balık etinin hepsinde fiyat artışları oldu. Balık av sezonunun kapanması ile ürün çeşitliliği azaldı ve balık fiyatlarında ortalama yüzde 30 artış gerçekleşti. Tavuğun kilogram fiyatı 40 TL'yi geçti. Nohut fiyatları gerilerken kırmızı mercimek fiyatı sabit kaldı. Kuru fasulye ve yağlı tohumlar zamlandı.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi