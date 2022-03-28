Türk-İş: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 928 lira oldu

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) araştırmasına göre; mart ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 928, yoksulluk sınırı 16 bin 52 lira oldu.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın 2022 yılı Mart ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı', asgari ücretten 675 TL fazla olmak üzere 4 bin 928 lira olarak hesaplandı. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 16 bin 52 lira oldu. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 6 bin 473 liraya yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 8,24 oranında artış gösterdi. Son 12 ay itibariyle artış oranı ise yüzde 76,39 olarak hesaplandı.

Araştırmaya göre, süt ve peynir fiyatları yukarı yönlü bir seyir izlerken, bazı yoğurt markalarında gerileme gözlendi. Dana, kuzu, tavuk ve balık etinin hepsinde fiyat artışları gerçekleşti. Kuru fasulye ve nohutta bazı markalarda az miktar düşüş olurken yeşil ve kırmızı mercimek zamlanan ürünler arasında yerlerini aldı. Kuruyemiş ürünlerinde ay çekirdeği ve fıstık artarken fındık ve ceviz fiyatı değişmedi. Ankara'da 200 gramlık ekmek 50 kuruş zamlanarak 2,75 TL'ye çıkarıldı. Makarna fiyatlarındaki artış yüzde 10 olarak hesaplandı. Semt pazarlarında maydanoz 4 TL'ye kıvırcık 14 TL'ye, yeşil soğanın kilosu 25 TL'ye yükseldi. Portakal ve mandalina fiyatları ise yüzde 25 arttı. Temel yağ ürünlerinden tereyağı, margarin ve zeytinyağı ürünleri zamlandı, en yüksek fiyat artışı yüzde 40'la ay çiçek yağında oldu. Zeytin fiyatlarında değişiklik gözlemlenmezken, bal fiyatında gerileme oldu. Reçel ve pekmez fiyatı arttı ancak şekerde son 1 ayda yüzde 70 fiyat artışı oldu.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi