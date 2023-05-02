TÜRK-İNŞA Genel Başkanı Servet Arslan: 'Müteahhitlik meslek yasası çıkarılmalı'

Türk Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası (TÜRK – İNŞA) Genel Başkanı Servet Arslan, Cumhurbaşkanı adaylarına çağrı yaptı. Arslan, "Müteahhitlik meslek yasası çıkarılarak mevzuat karmaşasına son verilmelidir" dedi.

TÜRK – İNŞA Genel Başkanı Servet Arslan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde, yazılı bir açıklama yaptı. Arslan'ın açıklaması şöyle:

"Biz kamu müteahhitleri olarak Sayın Cumhurbaşkanı Adaylarının sektörün mevcut sorunlarının giderilmesine yönelik somut çözüm önerilerini duymak istiyoruz. Bu yönde yapılacak çalışmaların genel seçimlerde oy kullanırken etkili bir değerlendirme kriteri olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Biz TÜRK- İNŞA olarak sektörümüzün beklentilerini aşağıda net bir dille ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanı Adaylarınızın bu çerçevede yapacakları açıklamaları bekliyoruz. Yurt içi ve yurt dışında 'Türk müteahhitliği' markası oluşturulması için önerilerimiz:

. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yeniden kurulmalı, Çevre ve Şehircilik gibi alanlardan ayrılmalı.

. Marka haline gelmiş Türk şirketlerinin marka değerlerini korumak için hisse devirlerinin izne bağlanması ve kurumsal yapılarının korunması amacıyla yasal düzenleme yapılmalı

. Müteahhitlik meslek yasası çıkarılarak mevzuat karmaşasına son verilmelidir. (Avukatlık Yasası gibi)

. Mevcut ihale yasasından ayrıştırılarak Yapım-Denetim işleri için özel ihale yasası düzenlenmeli.

. Finansman ihtiyacının daha hızlı ve nitelikli karşılanması için kamunun da ortak olduğu mesleğe özel bankalar kurulmalı. (Halk Bankası, Ziraat Bankası gibi)

. Yargılama sürecini kısaltmak için sözleşmelere zorunlu tahkim şartı getirilmeli ve ihtisas mahkemeleri oluşturulmalı.

. Haksız rekabeti önlemek, fiyat istikrarını sağlamak, müteahhitlik sistemini denetlemek için bilgi bankası oluşturmak vb. gibi hedeflerle bağımsız idari otorite olarak İnşaat Piyasası Düzenleme Kurulu (İPDK) oluşturulmalı. (BDDK, EPDK gibi)

. Sektörün ürün ve hizmet kalitesini artırmak için AR-GE çalışmaları yapacak İnşaat Sektörü Enstitüsü kurulmalı.

. Sektörde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları güçlendirilmeli ve meslek içi denetimler sağlanmalı. (Barolar gibi)

. Yurtdışı müteahhitliğini teşvik etmek amacıyla yurtiçi iş deneyim belgeleri tutarının 3 katına ulaşması durumunda yurt içindeki cirolarının yüzde 50'si tutarında ciro elde etme (iş yapma) zorunluluğu getirilmeli.

Sonuç olarak; yurtiçi nitelikli yapılaşma sağlanarak toplam istihdamdaki payın yüzde 7'den yüzde 12 seviyesine çıkarılması sağlanacak, sürdürülebilir, kurumsal yapısı tamamlanmış firmalar eli ile teknolojik ve katma değerli yapılar yapabilen kurumsal firmalar oluşturulacak, yurtdışındaki inşaat gelirleri öncelikle yıllık 18 milyar dolardan 50 milyar dolara yükseltilecek ve bununla birlikte katma değeri yüksek ürünlerin ihracatı sağlanmış olacaktır."