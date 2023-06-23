Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na Libya'dan Yoğun İlgi

Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacmi ve ekonomik iş birliğini artırmak için düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na Libya'dan yoğun ilgi gösterildi. Fuarda Türkiye'den 38 firma ve 65 iş insanı yer aldı. MÜSİAD Libya Temsilcisi ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Libya ile Türkiye'nin ticaretine sadece ticaret gözüyle bakmadıklarını, Libya'nın Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı olduğunu belirtti.

Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacmi ve ekonomik iş birliğini artırmak için geçen hafta düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na talep yüksek oldu.

Karanfil Group'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Libya Temsilcisi ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Akdeniz'deki Bingazi Limanı'nda gerçekleşen fuara Türkiye'den petrokimya, turizm, sağlık, madencilik, müteahhitlik sektörü gibi hemen hemen her alanda 38 firma ve 65 iş insanının katılım gösterdiğini bildirdi.

Karanfil, "2022 yılında Libya'ya yaptığımız ihracat 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu yıl ocak-nisan dönemini kapsayan ilk 4 aylık dönemde ise deprem ve diğer sorunlara rağmen Libya'ya 758 milyon dolarlık ihracat yaptık." ifadelerini kullandı.

Fuar ile birlikte 15 milyar dolarlık ihracat hedefine bir adım daha yaklaştıklarını aktaran Karanfil, "Fakat Libya ile Türkiye'nin ticaretine sadece ticaret gözüyle bakmıyoruz. Libya jeostratejik konumu ile hem Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı hem de dünyanın Afrika'ya açılan kapısı konumunda bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk iş insanları olarak Libya'ya "Akdeniz'den Afrika'ya açılan bölgede en önemli ülke" gözüyle baktıklarını ve Libya'yı bir bütün olarak gördüklerini bildiren Karanfil, şunları kaydetti:

"Libya ile olan yaklaşık 4 asırlık kadim birlikteliğimiz ve kültürel bağlarımız nedeniyle tüm taraflarla diyaloğu iyi olan tek ülke Türkiye'dir. Bu yüzden Libya'yı Akdeniz'den Afrika'ya açılan coğrafyada en önemli ülke olarak görürken, tarihi bağlarımız nedeniyle doğu ve batı olarak da asla ikiye ayırmıyoruz. Bingazi'de gerçekleştirdiğimiz fuar ise Libya'nın birlik ve beraberliğinin ülkemiz iş insanları tarafından önemsendiğini ve doğu-batı ayrımı yapmadan Libya'yı bir bütün olarak ele alıp iş yapma kültürüne sahip olduğumuzu göstermektedir.

Libya'nın devasa coğrafyası petrol ve doğal gaz başta olmak üzere ciddi yeraltı ve yer üstü rezervini de içerisinde barındırmaktadır. İki kardeş ülke olarak küresel konjonktürde bilgi ve tecrübe paylaşımlarımız ile ticari iş birliklerimizin sonucunda dünyanın enerji ve finans merkezi olmaya en yatkın iki ülkesi yine Libya ve Türkiye'dir. Sermaye korkaktır ama inançla yola çıkıp azimle ve güvenle ilerleyenlerin birliktelikleri ile üretkenlikleri sermayeden daha güçlüdür. Bu avantaj ve motivasyon ile biz de iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmeye devam edeceğiz."