THY'nin 11 ayda taşıdığı yolcu sayısı 85,3 milyon oldu

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, ocak-kasım döneminde geçen yıla göre yolcu sayısını yüzde 8,4 artırarak 85,3 milyon yolcu taşıdı. 2025 yılına ait verilerde dış hat doluluk oranı yüzde 84,3, iç hat doluluk oranı ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşti.

Türk Hava Yolları (THY), bu yıl ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yolcu sayısını yüzde 8,4 artırarak 85,3 milyon yolcu taşıdı.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şirketin kasım ayı yolcu ve kargo trafik verilerine yer verildi.

Arz edilen koltuk kilometre (AKK) bazında kapasitesini 2024 yılının yüzde 10,3 üzerine çıkaran THY, bu ayda toplam 7,4 milyon yolcu taşırken dış hat doluluk oranı yüzde 84,3, iç hat doluluk oranı ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Kasım 2024 döneminde 2,4 milyonken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 18,9 artarak 2,9 milyona çıktı.

Şirketin Kasım 2024 döneminde 20,2 milyar olan toplam AKK'si, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 10,3 artarak 22,3 milyara ulaştı.

Taşınan kargo ve posta hacmi, Kasım 2025 döneminde 2024 yılına göre yüzde 14,8 artarak 190,7 bin ton olarak kaydedildi.

11 ayın verileri

Bir önceki yıla kıyasla yılın 11 ayında taşınan toplam yolcu ve kargo verilerine bakıldığında THY, 2024 yılının aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısını yüzde 8,4 artırarak 85,3 milyon yolcu taşıdı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Kasım 2024 döneminde 28,8 milyonken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 12,8 artarak 32,5 milyon oldu.

Toplam yolcu doluluk oranı ocak-kasım döneminde yüzde 83,2 olarak kaydedildi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,9 seviyesinde, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 86,3 olarak gerçekleşti.

AKK, ocak-kasım döneminde 2024 yılında 232,8 milyarken, 2025'te yüzde 7,4 artarak 249,9 milyara yükseldi.

Şirketin 2024 yılında 1,8 milyon ton olan toplam taşınan kargo ve posta hacmi, 2025 yılında yüzde 7,6 artarak 2 milyon tona çıktı.

Kasım ayı sonu itibarıyla THY'nin filosundaki uçak sayısı ise 513 oldu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
