Türk Hava Yolları'nın Yer Hizmetleri Rekor Kırdı

TÜRK Hava Yolları'na (THY) yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) 2025 yılının 31 ve 32'nci haftasında 19 bin 817 uçak ve 3 milyonu aşkın yolcuya hizmet vererek rekor kırdığını açıkladı.

TGS'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uçuş ve yolcu sayısı rekoru bu başarı ve gurur hepimizin. Gelecek stratejilerimiz doğrultusunda sektörüne yön veren uygulamaları, profesyonel insan kaynağı ve kaliteli hizmet anlayı?ı ile dünya standartlarında yer hizmeti sunan şirketimiz, yaz sezonu ile birlikte uçuş ve yolcu trafiğinde her hafta yeni rekorlara imza atmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyor. Yılın 31'inci haftasında hizmet verdiğimiz tüm istasyonlarda 3.269.031 yolcuya, 32'nci haftasında ise hizmet verdiğimiz tüm istasyonlarda 19.817 uçuşa hizmet vererek büyük bir başarıya imza attık. Bu ba?arıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte, ülkemize ve hizmetlerimize değer katmaya devam edeceğiz" denildi.