Türk Hava Yolları'nın E-Ticaret Hizmeti Widect'in 1. Yılı Kutlandı

Türk Hava Yollarının (THY) e-ticaret sektörünün ihtiyaçları için kurduğu, kapıdan kapıya kargo hizmeti sunan markası "Widect"in 1. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin Yeşilköy'deki merkezinde düzenlenen törende, lojistik ve hava kargodaki uzmanlıklarını e-ticaret için özelleştirilmiş çözümler ve inovasyonla birleştirdikleri yeni markaları Widect'i duyurmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Widect'i dinamik ve büyüyen e-ticaret sektöründe işbirliğini artırmak ve e-ticaret ekosistemini genişletmek için önemli itici güç olarak gördüklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar gördük ki Türk Hava Yollarının bir ülkeye uçuş başlatması, ilgili ülkeyle olan ticaret hacminin artmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bu yaklaşımla ülkemiz ihracatçısına ihtiyacı olan çözümleri sunmak, yeni pazarları ulaşılabilir kılmak ve bu sayede yeni fırsatlar oluşturarak ülkemizi e-ihracat hedefi olan toplam ihracatın yüzde 10'una eriştirmeyi hedefliyoruz."

Bolat, esas amaçlarının Türkiye'deki KOBİ'leri küçük işletmeleri e-ticaretle dünyaya açmak olduğunu, bu yıl Türkiye'de üretilen 1 milyon paketi dünyaya taşıdıklarını dile getirdi.

"Bizim amacımız dünyanın başka yerlerinde ürünleri taşımak değil, ülkemizde üretilen katma değerli ürünleri dünyaya taşımak." diyen Bolat, THY'nin Türkiye ekonomisine yatırımlarının sürdüğünü, dünyanın en büyük kargo taşıyıcılarından olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Widect Genel Müdürü Enes Yılmaz ise şirketin İstanbul'u e-ticaretin merkezi haline getirmek için kurulan bir marka olduğunu anlatarak, "İstanbul'u 5 yıl içinde e-ticaretin mega aktarma noktasına getireceğiz. Bunun da ülkemize istihdam açısından büyük katkıları olacak." dedi.

Widect

THY, Widect markasıyla e-ticaret lojistiği sektöründe hizmet veren kurumsal müşterileri için entegre hava kargo çözümleri sunuyor. Şirketin, geniş uçuş ağı ve Turkish Cargo'nun lojistik uzmanlığını birleştirerek kapsamlı çözümler sunan marka, ihracat gümrüklemesi, hava kargo, ithalat gümrüklemesi, kapıya teslim gibi e-ticaret sektörünün ihtiyacı olan tüm lojistik gerekliliklerin sağlandığı uçtan uca hizmet veriyor.