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Türk Hava Yolları'ndan Sürdürülebilirlik Odaklı Uçak Finansmanı

Türk Hava Yolları'ndan Sürdürülebilirlik Odaklı Uçak Finansmanı
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Türk Hava Yolları, Airbus A321 NEO uçaklarının finansmanında sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısını kullanarak bir ilke imza attı. Bu yeni yöntemle havayolu şirketi, karbon emisyonlarını azaltma taahhüdüne katkı sağlıyor.

TÜRK Hava Yolları (THY), çoklu para biriminden borçlanma özellikli JOLCO finansman işlemini sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısı ile birleştirerek, yakıt verimliliği yüksek yeni nesil 2 adet Airbus A321 NEO uçağının finansmanında bir ilke imza attı.

Türk Hava Yolları (THY) filosundaki uçak sayısı arttırmaya devam ediyor. Farklı döviz kurlarıyla uçak alımları gerçekleştiren havayolu şirketi bu seferde 2 adet Airbus A321 NEO tipi uçağın finansmanı için ilk kez sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısını kullandı. Societe Generale tarafından sunulan finansman, havayolu şirketinin karbon emisyon yoğunluğu temel performans göstergesine yönelik ve sektörel uluslararası standartlarla uyumlu performans taahhütleri ile ilişkilendirildi.

'BU ANLAŞMA, NÖTR HAVAYOLU TAAHHÜDÜMÜZE DE KATKI SAĞLAYACAK'

Gerçekleştirilen işlem ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, "Üç yıl arka arkaya 'World Finance' tarafından 'En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu' ödülüne layık görülen bir hava yolu olarak, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı dünya çapında ödüllendirilen başarılara imza attığımız uçak finansmanı alanıyla birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yapının büyüme ve filo yenileme stratejilerimize katkı sağlayacağına ve 2050 yılında karbon nötr hava yolu olma taahhüdümüze de destek olacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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