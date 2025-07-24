Türk Hava Yolları'ndan İletişim Biriminde Yenilik

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Türk Hava Yolları İcra Komitesi, Basın Müşavirliği birimini 'İletişim Başkanlığı' olarak değiştirdi ve yeni bir 'İnşaat ve Emlak Başkanlığı' kurma kararı aldı.

Türk Hava Yolları (THY) İcra Komitesi, şirketin Basın Müşavirliği biriminin isminin "İletişim Başkanlığı" olarak değiştirilmesine karar verdi.

THY'den yapılan açıklamada, İcra Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda "Basın Müşavirliği" biriminin isminin "İletişim Başkanlığı" olarak değiştirilmesine ve yeni bir birim olarak da "İnşaat ve Emlak Başkanlığının" kurulmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, halihazırda Basın Müşaviri olan Yahya Üstün'ün "İletişim Başkanı" olarak görevine devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
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