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Türk Hava Yolları Haziran Ayı Yolcu ve Kargo Trafik Sonuçlarını Açıkladı

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Türk Hava Yolları'nın haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçları açıklandı. Şirket, toplam 7,8 milyon yolcu taşıyarak yüzde 82,3 doluluk oranına ulaştı.

Türk Hava Yolları, haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Arz edilen koltuk kilometre bazında kapasitesini 2023 yılının yüzde 7,4 üzerine çıkardığı haziran ayında toplam 7,8 milyon yolcu taşıyan THY yüzde 82,3 doluluk oranına ulaştı.

Haziran 2024 trafik sonuçlarına göre toplam yolcu sayısı 7,8 milyon olarak kaydedilen Türk Hava Yolları'nın dış hat doluluk oranı yüzde 81,7; iç hat doluluk oranı ise yüzde 87,5 olarak gerçekleşti. Şirketin dıştan dışa transfer yolcu sayısı Haziran 2023 döneminde 2,4 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 11,3 artarak 2,6 milyon olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Haziran 2023 döneminde 20,5 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 7,4 artarak 22 milyara ulaştı. Taşınan Kargo ve Posta hacmi Haziran 2023 döneminde 138,7 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 26 artarak 174,7 bin ton olarak kaydedildi.

YILIN İLK 6 AYINDA YOLCU SAYISI 4,8 ARTTI

Ocak – Haziran 2024 trafik sonuçlarına göre ise 2023 yılının aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısı yüzde 4,8 artarak 40,6 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak- Haziran 2023 döneminde 14,1 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 7,8 artarak 15,2 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak – Haziran döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan düşerek yüzde 80,8 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,3 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,5 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK) Ocak – Haziran döneminde 2023 yılında 110,8 milyar iken, 2024 yılında yüzde 10,2 artarak 122,1 milyar olarak gerçekleşti. Ocak – Haziran döneminde toplam taşınan Kargo ve Posta hacmi 2023 yılında 747,9 bin ton iken, 2024 yılında yüzde 32,3 artarak 989,4 bin ton olarak kaydedildi. Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı ise 458 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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