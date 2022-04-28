Türk Hava Yolları, bağlı ortaklığı olan gayrimenkul şirketi ile birleşme başvurusunda bulundu - Haberler

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Türk Hava Yolları, bağlı ortaklığı olan gayrimenkul şirketi ile birleşme başvurusunda bulundu

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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Türk Hava Yolları, bağlı ortaklığı olan gayrimenkul şirketi ile birleşme başvurusunda bulundu

Türk Hava Yolları (THY), yüzde 100 hissedarı olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi ile devralma suretiyle birleşmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Türk Hava Yolları (THY), yüzde 100 hissedarı olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi ile devralma suretiyle birleşmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın yüzde 100 hissedarı olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi ile kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine onay verilmesi için 28 Nisan tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, birleşme nedeniyle THY'nin sermayesinde bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Hava Yolları, Gayrimenkul, Yatırım, Ekonomi, Haberler

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