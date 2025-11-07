Haberler

Türk Hava Yolları 75 Milyon Yolcu Taşıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Yolları (THY), ocak-ekim döneminde yüzde 83,1 doluluk oranıyla 75 milyon 602 bin yolcu taşıyarak geçen yıla göre yüzde 8 artış kaydetti. Ekim ayında da yolcu sayısı yüzde 19,1 artarak 8 milyon 514 bine ulaştı.

Türk Hava Yolları (THY), bu yılın ocak-ekim döneminde yüzde 83,1 dolulukla 75 milyon 602 bin yolcu taşıdı.

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 2025 Ekim ile ocak-ekim dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, THY'nin toplam yolcu sayısı, ocak-ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 75 milyon 602 bine çıktı.

Geçen yıl ocak-ekimde 26 milyon 257 bin olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 12,2 artışla 29 milyon 459 bine yükseldi.

Söz konusu dönemde yolcu doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 83,1 olurken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,8, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 86,2 seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin geçen yıl ocak-ekim döneminde 212,6 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometresi (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 7,1 artarak 227,6 milyara yükseldi.

Taşınan kargo ve posta hacmi, geçen yıl ocak-ekim döneminde 1,7 milyon tonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,7 artarak 1,8 milyon tona çıktı. Şirketin ekim sonu itibarıyla filodaki uçak sayısı 504 oldu.

Ekim ayı sonuçları

THY'nin Ekim 2024'te 7 milyon 150 bin olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 19,1 artarak 8 milyon 514 bine yükseldi.

Ekimde dıştan dışa transfer yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artışla 3 milyon 173 bin olarak gerçekleşirken, yolcu doluluğu 2 puan artarak yüzde 84,7 oldu.

Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 84,6, yurt içi doluluk oranı da yüzde 85,9 olarak kaydedildi.

Şirketin geçen yıl ekimde 21,8 milyar olan AKK'si, geçen ay yüzde 11,7 artışla 24,3 milyara yükseldi.

Taşınan kargo ve posta hacmi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 192,8 bin tonu aştı.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti

Merkez Bankası enflasyon tahmini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu, Özel'in sözleri üzerinden AK Partililere rest çekti: Demedi demeyin

Polemiğe o da katıldı! Soylu'dan AK Partililere rest: Demedi demeyin
Resmi Gazete'de yayımlandı! AVM'lere sığınak zorunluluğu

Resmi Gazete'de yayımlandı! AVM'lerde artık zorunlu
Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi

Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Soylu, Özel'in sözleri üzerinden AK Partililere rest çekti: Demedi demeyin

Polemiğe o da katıldı! Soylu'dan AK Partililere rest: Demedi demeyin
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok

Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
Bengü'nün yeni hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy detayı dikkat çekti

Bengü'nün hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy itirafı dikkat çekti
Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı

Maç sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı
Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri

Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözü yaşlı babanın ilk sözleri
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu

2 gün önce ormana giden yaşlı çift korkunç halde bulundu
Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Pişmanlık yaşayan Efecan Dianzenza eski eşine şarkı yaptı

Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Eski eşine şarkı yazdı
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı

İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti

Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.