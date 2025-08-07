Türk Hava Yolları 2025'te Yolcu Sayısını Artırdı

TÜRK Hava Yolları'nın Ocak-Temmuz 2025 yılını kapsayan 7 aylık trafik sonuçlarına göre söz konusu dönemde 51,2 milyon yolcu taşırken, filodaki uçak sayısı 491'e yükseldi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP), THY'nin 2025 yılı Temmuz ayı ve söz konusu yılın 7 aylık trafik sonuçlarını yayımlandı. Yayımlanan verilere göre havayolu şirketi, Ocak – Temmuz 2024 döneminde 48,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 4,7 artarak 51,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Temmuz 2024 döneminde 18 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 9 artarak 19,6 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı Ocak – Temmuz 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 82,1 olarak kayıtlara geçti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,7 yurt içi yolcu doluluğu yüzde 85,6 gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Temmuz 2024 döneminde 145,1 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 6,1 artarak 153,9 milyar olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta, 1,16 milyon ton iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 4,4 artarak 1,21 milyon ton oldu. 2025 Temmuz ayı sonunda filodaki uçak sayısı 491 yükseldi.

TEMMUZ AYINDA 9 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Havayolu şirketinin 2025 yılı Temmuz ayı trafik verilerine göre, Temmuz 2024 döneminde 8,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 8,4 artarak 9 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Temmuz 2024 döneminde 2,9 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 12,8 artarak 3,3 milyon olarak kayıtlara geçti. Yolcu doluluk oranı Temmuz 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 85,4 oldu. Yurt dışı doluluk oranı yüzde 84,8 yurt içi doluluk oranı yüzde 90,6 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Temmuz 2024 döneminde 23 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde 25 milyar olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2025 döneminde 2024 yılına göre yüzde 11,2 artarak 191,1 bin ton oldu.