Türk Hava Yolları, 2025'te de Türkiye'nin En Değerli Markası

Türk Hava Yolları, 2025'te de Türkiye'nin En Değerli Markası
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Brand Finance'in araştırmasına göre Türk Hava Yolları, 2025 yılında da Türkiye'nin en değerli markası unvanını korudu. THY'nin değeri, geçen yıla göre yüzde 14 artarak 2.27 milyar dolara yükseldi.

ULUSLARARASI marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2025 yılı 'TURKEY100- Türkiye'nin En Değerli Markaları' araştırması tamamlandı. Listenin ilk sırasında 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,2024 yıllarında olduğu gibi bu yıl da Türk Hava Yolları (THY) yer aldı.

THY, 2025 yılındaki değeri, geçtiğimiz seneye kıyasla yüzde 14 oranında artış göstererek, 2.27 milyar dolara yükseldi. Üst üste sekizinci kez bu unvana layık görülen küresel marka, zirvedeki yerini korudu.

'YÜKSEKTEN UÇUŞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ'

Kazanılan derece ile ilgili değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; "Bayrak Taşıyıcısı olduğumuz Türkiye'mizin 'En Değerli Markası' olarak üst üste sekizinci kez seçildiğimiz için gururluyuz. Bu paye, bizlere göklerde bayrağımızı taşımanın ötesinde görev ve sorumluluklarımız olduğunu hatırlatırken, tüm Türk Hava Yolları ailesini daha büyük başarılar için motive ediyor. Türkiye'mize, ekonomimize, istihdamımıza ve paydaşı olduğumuz tüm sektörlere katkımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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