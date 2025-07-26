Türk Hava Sahasında Tarihi Rekor: 1756 Transit Uçuş

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Temmuz'da Türk hava sahasında 1756 transit uçuş gerçekleştirildiğini belirterek, bu sayının tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş rakamı olduğunu duyurdu. Ayrıca, İstanbul Havalimanı'nda 271 bin 836 yolcu hareketi ile tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Temmuz'da Türk hava sahasında 1756 transit uçuşa hizmet verildiğini belirterek, "Bu sayıyla tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş rakamına ulaşıldı." bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk hava sahasının ve İstanbul Havalimanı'nın havacılıkta üst üste tarihi başarılara imza attığını duyurdu.

Uraloğlu, 24 Temmuz'da Türk hava sahasında 1756 transit uçuşa hizmet verildiğini belirterek, "Bu sayıyla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaşıldı." ifadesini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda ise dün kaydedilen yolcu sayısıyla, havalimanı tarihinde bir ilke imza atıldığını kaydeden Uraloğlu, "25 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen 271 bin 836 yolcu hareketiyle, havalimanımız tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
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