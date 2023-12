Türk Halkının Yarısı Esnafa Güvenmiyor

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye genelinde 2 bin 384 kişinin katılımıyla esnaflık müessesesinin güven bakımından halktaki yansımasını araştırdı. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 51,8'inin esnafa güvenmediği ortaya çıktı.

Areda Survey 2021 yılından itibaren her yıl gerçekleştirdiği esnafa güven araştırmasıyla Türk toplumunun değişen bakış açısını ortaya koydu. Araştırmada esnafa olan güveninin her yıl azaldığı görülse de 2023 yılında 'Her konuda güvenirim' diyenlerin 2022 yılına göre artış gösterdiği de dikkat çeken bir sonuç olarak yer aldı.

ESNAFA HİÇ GÜVENMEYENLERİN ORANI YÜZDE 28

Areda Survey'in 2023 yılı verileri baz alındığında; Türk halkının yüzde 13,5'i esnafa 'Her konuda güvenirim' derken, yüzde 14,4'ü 'Ne güvenirim ne güvenmem' cevabını vererek daha kararsız bir tutum sergiliyor. 'Bazı konularda güvenirim' diyenler yüzde 20,3'lük bir kesimi kapsıyor. Esnafa güvenmediğini belirten yüzde 51,8'lik oran detaylandırıldığında; yüzde 23,8'i 'Fazla güvenmem', yüzde 28'i ise 'Hiç güvenmem' cevabını verenlerden oluşuyor.

Aynı araştırmada esnafa hiç güvenmediğini söyleyenlerin yıllara göre oranları şu şekilde değişim gösteriyor; 'Hiç güvenmem' cevabı 2021 yılında yüzde 17,2 iken, 2022 yılında 28,1'le yükselişe geçiyor ve bu oran 2023 verilerinde de yüzde 28 ile bir önceki yıla göre benzer bir karşılık buluyor.

Esnafa 'Her konuda güvenirim' diyenlerin yıllara göre değişimi ise; 2021'de yüzde 14,5 iken, 2022 yılında yüzde 6,9'a düşüyor. 2023 yılında ise bu oran yüzde 13,5'e çıkıyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 2 BİN 384 kişinin katıldığı ve 27 Ekim – 31 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile 'Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak gerçekleştirildi.