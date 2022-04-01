"Türk halkı boş vaktini internette geçiriyor"

Araştırma şirketi Areda Survey, Türk halkına 'Boş vakitlerinizi genelde nasıl geçiriyorsunuz?' sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 34,4'ü boş zamanlarını en çok internette geçirdiğini söyledi.

Areda Survey yaptığı araştırmada Türk halkının boş zamanını nasıl değerlendirdiğini inceledi. Araştırmada katılımcılara beş seçenek sunularak, bunlardan hangisiyle en fazla uğraşıldığı tespit edildi. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de insanlar boş zamanlarını en fazla internet ortamında değerlendirdiği ortaya çıktı.

Boş vaktini internette değerlendirdiğini belirtenlerin oranı yüzde 34,4 düzeyinde iken, interneti yüzde 23,3'lük bir oranla televizyon izleme eğilimi takip etti. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 12,4'ü boş vakitlerinde kitap okuduğunu belirtirken, yüzde 2,8'i ise spor yaptığını ifade etti.

Araştırmada, kadınların erkeklerden daha fazla oranda kitap okuduğu tespit edildi. İleri yaştakilerin en çok televizyon izlediği belirlenirken, gençlerin ise en çok internet kullandığı ve kitap okuduğu belirlendi.

Şirketin sosyometre araştırması Türkiye genelinde 2000 kişinin katıldığı 26 -28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. İlgili araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) yöntemiyle yapıldı.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi