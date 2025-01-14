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Türk Halılarından 2.87 Milyar Dolar İhracat Geliri

Türk Halılarından 2.87 Milyar Dolar İhracat Geliri
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2023 yılında Türk halıcılar, 589 milyon 199 bin metrekare halı ihraç ederek 2 milyar 867 milyon 477 bin dolar gelir elde etti. İhracatın en büyük kısmı makine halılarından gelirken, en fazla ihracat ABD'ye yapıldı.

Türk halıcılar, geçen yıl 589 milyon 199 bin metrekarelik halı ihracatından 2 milyar 867 milyon 477 bin dolar gelir elde etti.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'deki halı üreticileri 2024 yılında 180 ülke ve serbest bölgeye 589 milyon 199 bin metrekare halı sattı.

Türk halıcılar bu dış satım karşılığında 2 milyar 867 milyon 477 bin dolar gelir sağlarken, bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 4,2 artırdı.

Sektör, en fazla geliri 2 milyar 219 milyon 340 bin dolarla makine halılarından elde etti. Makine halılarını, 530 milyon 19 bin dolarla tufte halıları (özel tasarım), 108 milyon 945 bin dolarla el halıları ve 9 milyon 172 bin dolarla kilim takip etti.

ABD zirvedeki yerini korudu

Türkiye en çok halıyı 784 milyon 315 bin dolarlık ihracatla ABD'ye sattı. ABD'yi 287 milyon 165 bin dolarla Suudi Arabistan, 264 milyon 258 bin dolarla Irak ve 187 milyon 453 bin dolarla İngiltere izledi.

Geçen yıl Irak'a halı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 35,6 artış gösterdi.

Halı ihracatında ilk sırada 1 milyar 970 milyon 427 bin dolarla Gaziantep yer aldı. İkinci il 673 milyon 552 bin dolarla İstanbul ve üçüncü ise 76 milyon 745 bin dolarla Uşak oldu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, 2024 yılının tüm olumsuzluklara rağmen verimli geçtiğini, 2025 yılının daha iyi geçmesini beklediklerini ifade etti.

Kaplan, "GAHİB olarak ABD, Hindistan, Avusturalya, Malezya, Moritanya, Senagal, İngiltere gibi ülkelere yönelik dış ticaret heyetleri düzenledik. Yaptığımız bu çalışmaların olumlu dönüşlerini de alıyoruz. 2025 yılında da uluslararası fuarların yanı sıra uzak ülkelere yönelik dış ticaret heyetleri düzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Ekonomi
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