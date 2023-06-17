Türk halıcılık sektörü Carpet & Flooring Expo Fuarı'nda ziyaretçileriyle buluşacak

Halının üretim merkezi olan Türkiye, aynı zamanda halı ticaretinin de merkezi olmaya hazırlanıyor. Bu yıl birincisi düzenlenecek olan CFE 2023 - Carpet & Flooring Expo Fuarı, Tüyap Fuarcılık Grubu, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) iş birliğiyle düzenlenecek. Fuarın halı ve zemin kaplama sektöründe Türkiye'nin ticari hedeflerine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Fuarın bugün İstanbul'da bir otelde yapılan basın toplantısına Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler'in yanı sıra sektör temsilcileri katılarak; Carpet & Flooring Expo'nun gelecek hedeflerini aktardı.

ERSÖZLÜ: DÜNYADA 1 NUMARALI FUAR OLMA HEDEFİYLE YOLA ÇIKIYORUZ

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Bugün bizim için tarihi bir gün. Türk halı sektörü için önemli bir gün. Türk halı sektörünün dünyada 1 numaralı fuar olma hedefiyle yola çıkıyoruz. CFE 2023 Fuarımız 5-8 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde görücüye çıkacak. İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB), Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAHİB) ve Tüyap iş birliği ile büyük bir halı fuarı için yola çıktık. Şu anda yoğun bir katılım ve talep var. Salonlar tamamen dolmuş durumda, firmalardan sıra bekleyenler var. Yurt dışından müthiş bir talep var. İran'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan, Özbekistan'dan, Hindistan'dan talepler var. Bu talepleri belli bir sınırlamayla karşılayacağız. Dünyada zaten 1 numaralı olan Türk halı sektörünün, dünyanın 1 numaralı destinasyon merkezi olması konusunda da bu fuar önemli bir görev üstleniyor" dedi.

"500'ÜN ÜZERİNDE FİRMANIN KATILMASINI BEKLİYORUZ"

Türkiye halısının dünyada çok popüler olduğunu söyleyen Ersözlü, "Aranılan, reytingi yüksek bir sektör. Türk halısının şu anda dünyada hak ettiği yeri daha da sağlamlaştıracak, pazar payını ve ihracatçı sayısını artıracak, Türkiye'deki büyük, orta ve küçük ölçekli üreticilerin ihracatçı olma kapasitelerini artıracak bir fuar hedefiyle yola çıkıyoruz. Bu fuar 5 yıl içerisinde kendi konusunda dünyanın 1 numaralı fuarı olacak. Şu anda Türkiye'nin en önemli üreticileri Gaziantep'ten, İstanbul'dan, Uşak'tan, Manisa'dan, İzmir'den fuara katılım gösteriyor. İnşallah bu fuar hem Türk halısının gerçek gücünü göstermesi bakımından hem de İstanbul'a yurt dışından binlerce ziyaretçinin gelmesini sağlayarak turizme de önemli bir katkı sağlayacak. Fuara yurt içi ve yurt dışında toplam 500'ün üzerinde firmanın katılmasını bekliyoruz. 20 binin üzerinde ise profesyonel iş insanı, tamamen bu konuyla ilgili alıcının getirilmesi ön görülüyor. Bu fuar Türkiye'deki halı ihracatını yüzde 20, yüzde 25 daha da artıracak bir potansiyel hedefiyle yola çıkıyor" diye konuştu.

KAPLAN: ÜLKEMİZE ÖNEMLİ ORANDA DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLAYACAKTIR

GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Türkiye'nin dünya makine halı üretiminin yüzde 72'lik bölümünü ürettiğini belirterek, "Türkiye'nin ikinci yüzyılıyla birlikte bizler de ülkemize, milletimize ve devletimize sektörel katkımızı arttırmak istiyoruz. Sadece halı üretim ve ihracatıyla değil aynı zamanda fuarcılık turizminin gelişmesi için de yeni bir ilke imza atarak dünya halı üretiminin merkezi olan Türkiye'nin sektörel fuarcılık merkezi olabilmesi için çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte dünya halısında üretim ve tasarımlarıyla gündemi belirleyen Türk halıcılığı uluslararası pazarlarda özellikle fuarcılıkta da belirleyici olacaktır. Dünyanın en önemli halı ve zemin kaplamaları fuarı olması hedefi ile ülkemizde ilk kez düzenlenecek bu fuar, halı ihracatımızın artmasına katkı sağlarken, ülkemize de önemli oranda döviz girdisi sağlayacaktır" dedi.

DİLER: BU ÜLKENİN EN DEĞERLİ KÜLTÜRÜ ŞU ANDA DÜNYA LİDERİ OLMAMIZI SAĞLADI

İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler ise "Bildiğiniz gibi ülkemiz dünyanın en önemli halı merkezi. Türkiye konuşulduğu zaman dünyada ilk önce akla gelen ürünlerden biri halıdır. Dünyanın en büyük müzelerin en nadide köşelerini bizim halılarımız süslemektedir. Türkiye'deki el halısı algısı bugün geldiğimiz noktada çok önemlidir. Bu ülkenin en değerli kültürü şu anda dünya lideri olmamızı sağladı" şeklinde konuştu.

FUAR HAKKINDA

Fuarda, el yapımı halı ve kilimler, makine yapımı halı, kilim ve paspaslar, seccade çeşitleri, tekstil zemin kaplamaları, duvardan duvara, esnek zemin kaplamaları, laminant, ahşap ve parke, doğal taş, mermer ve seramik karolar, suni çim ve spor zeminleri, lifler, iplikler ve tekstiller, tekstil makine ve aksesuarları, döşeme ekipmanları, temizlik ve uygulama teknolojileri sergilenecek.

Özellikle Amerika ve Avrupa başta olmak üzere Kuzey Afrika ve İskandinavya bölgelerinden yüksek sayıda ziyaretçi bekleniyor. ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Irak, Mısır, Libya, İngiltere, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan, İsrail, Japonya, Fransa, Avustralya, Hollanda, İsviçre, İtalya, İspanya, Güney Kore, Rusya, Malezya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Brezilya, Şili, Arjantin, Venezuela, Nijerya ve Kenya ise yine fuarın ziyaretçi ülkeleri arasında yer alıyor.