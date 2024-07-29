Türk Halı İhracatı 2024 Hedeflerine Ulaşmak İçin Tanıtımlara Devam Ediyor

Türk halı üretici ve ihracatçılarının, 2024'ün ilk yarısında 283 milyon 792 bin metrekarelik halı ihracatından 1 milyar 374 milyon 655 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 2024 yılı hedeflerini yakalayabilmek için dünyanın dört bir yanında ürün tanıtımı gerçekleştirmede devam ettiklerini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan Türkiye'deki halı üreticilerinin 2024 yılının ilk 6 ayında 183 ülke ve serbest bölgeye 283 milyon 792 bin metrekare halı ihraç ettiğini ifade etti. Gerçekleştirilen ihracatlar sonucu 1 milyar 374 milyon 655 bin dolar gelir sağlandığını da sözlerine ekleyen Başkan Kaplan Türk halıcılar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 7,6 artırdığını dile getirdi. Başkan Kaplan yaptığı değerlendirmede halı sektörünün en fazla geliri 1 milyar 85 milyon 417 bin dolarla makine halılarından elde ettiğini dile getirerek, "Makine halılarını, 245 milyon 149 bin dolarla tufte halıları (özel tasarım), 39 milyon 735 bin dolarla el halıları ve 4 milyon 355 bin dolarla kilim takip etti. Diğer taraftan el halıları ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1, tufte halıları da yüzde 14,1'lik artış gösterdi" dedi.

"Halı İhracatında ABD zirvedeki yerini korudu"

Ülke bazlı halı ihracatını da değerlendiren GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "Ülke bazında Türkiye'den en çok halı 397 milyon 757 bin dolarla ABD'ye satıldı. Suudi Arabistan 165 milyon 200 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, 89 milyon 795 bin dolarla İngiltere üçüncü, Irak ise 81 milyon 480 bin dolar ile dördüncü sırada yer aldı. Yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre en çok ihracatın artırıldığı ülke yüzde 77,2 ile Irak oldu. Bu ülkeyi yüzde 49,2'lik artışla Hollanda, yüzde 47,9'luk artışla Moritanya takip etti. Türkiye'den en çok halı ihracatı 944 milyon 693 bin dolarla Gaziantep'ten yapıldı. İstanbul'dan 325 milyon 950 bin, Uşak'tan 36 milyon 520 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

" GAİB halı ihracatında ilk sırada yer alıyor"

Türkiye'nin halı ihracatında yüzde 67,7'lik paya sahip olan GAHİB'in 2024 yılının ilk yarısında 930 milyon 877 bin dolar ile en çok ihracat yapan Birlik olarak zirvede yerini koruduğunu ifade eden Başkan Kaplan bu ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 10,3 artırdığını da sözlerine ekleyerek, "GAHİB'in en çok ihracatı 293 milyon 440 bin dolar ile ABD'ye yapılırken, onu 119 milyon 805 bin dolar ile Suudi Arabistan ve 55 milyon 313 bin dolar ile Irak izledi" ifadelerine yer verdi.

Irak'a halı ihracatı artıyor

Başkan Kaplan yaptığı değerlendirmede Irak'a gerçekleştirilen halı ihracatına da dikkat çekerek, "Ülke bazında İhracatta en çok dikkat çeken artış Irak'ta yaşandı. Haziran ayında 14 milyon 205 bin dolar ihracatın yapıldığı Irak'a, yılın ilk 6 ayında yapılan 81 milyon 480 bin dolar ihracat ile bir önceki yılın aynı dönemine göre 77,2'lik artış oldu. Irak pazarı için son 12 aylık değerlere bakıldığında da yine bir önceki yılın son 12 aylık verilerine göre yüzde 31,4'lük yükselme görüldü" şeklinde konuştu.

"2024 yılı hedeflerini yakalamaya çalışıyoruz, önceliğimiz ihracatı arttırmak"

2024 yılının ilk altı aylık sürecini değerlendiren GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine rağmen sektör hızlıca toparlanarak, belirlediğimiz hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. İhracat politikamızla ilgili bir yandan mevcut talepleri karşılarken, diğer yandan yeni pazar arayışlarımızda sürüyor. Özellikle Ticaret Bakanlığımızın Uzak Ülkeler Projesi kapsamında dünyanın birçok noktasına yönelik Dış Ticaret Heyeti düzenliyoruz ve önümüzdeki süreçte de düzenlemeye devam ederek Gaziantep halısının en uzak ülkelere de ulaşmasını sağlayacağız. İlk 6 aylık döneme bakıldığında önceki yılın aynı dönemine göre yaşanan artışlar söz konusu. Halı sektörü hem ülke ekonomisine hem Güneydoğu bölgesi hem de Gaziantep'e yüksek katma değer sağlıyor. Gaziantep olarak özellikle makine halıları üretiminde dünyada söz sahibiyiz. Bu başarılarının devam etmesi için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu. - GAZİANTEP