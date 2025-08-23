Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği" ile ürün kalitesi ve tüketici sağlığının güvence altına alındığını belirterek, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bugün Resmi Gazete'de "Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği"nin yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Yumaklı, Tebliğ ile ürün kalitesi ve tüketici sağlığının güvence altına alındığını vurguladı.

Yumaklı "Bakanlık olarak kırmızı çizgimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimidir. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.