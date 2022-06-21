Türk gayrimenkul şirketleri Dünya Kupası öncesi Katar'da yatırımcı arayışında

Türk gayrimenkul şirketleri, İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde Cityscape Katar Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na (Cityscape Qatar 2022) çıkarma yaptı.

İTO tarafından ilk kez milli katılım organizasyonu düzenlenen ve Körfez ülkelerinin en büyük gayrimenkul ve yatırım fuarları arasında yer alan Cityscape Katar 2022, Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Fuar ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Cityscape Katar'ın, yatırımcılara, uluslararası gayrimenkul fırsatlarını, özel teklifleri, konut ve ofis projelerini ve yerleşim yerlerini keşfetme fırsatı sunduğunu söyledi.

Organizasyonun ülkenin en prestijli ve etkili gayrimenkul yatırım, geliştirme ve ağ oluşturma fuarı olduğunu dile getiren Avdagiç, konut, ticari ve endüstriyel olmak üzere gayrimenkulün tüm kategorilerinin Cityscape Katar'da bir arada bulunduğunu bildirdi.

Avdagiç, "Katar'da açılan gayrimenkul ve yatırım fuarı Cityscape'e 14 firmamızla ilk defa 'mili katılım' yapıyoruz. 3 firmamız da bireysel stantlarıyla ülkemizi temsil ediyor. Özellikle yüksek gelir grubuna hitap eden Türk gayrimenkul projelerinin tanıtılması için Cityscape'i önemli bir platform olarak görüyoruz." dedi.

"Dünya Kupası fırsatlarından yararlanmak istiyoruz"

Şekib Avdagiç, 2022 FİFA Dünya Kupası'nın 21 Kasım-18 Aralık'ta Katar'da düzenleneceğini hatırlatarak, "Kasımda başlayacak Dünya Kupası da Katar'a önemli bir ticari hareketlilik getirecek. Girişimcilerimizin bu fırsatlardan yararlanması sağlamak, ihracatımıza gayrimenkul sektörünün katkısını artırmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve Katar arasındaki her geçen yıl daha da iyiye giden ticari ve ekonomik ilişkilerden bahseden Avdagiç, ilk 4 ayda Katar'a 414 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, aynı dönemde ithalatın ise 222 milyon dolar olduğunu söyledi.

Avadgiç, "Geçen yılki 1,7 milyar dolarlık toplam dış ticaretimizi bu yıl aşabileceğimizi öngörüyoruz. Memnuniyetle görüyoruz ki küresel kriz ve Kovid-19'a rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacmi artma eğilimini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"Türk firmaları Katar'da 19,1 milyar dolarlık proje üstlendi"

İTO Başkanı Avdagiç, Türk müteahhitlik şirketlerinin yurt dışındaki başarılarına dikkati çekerek, sektörün son 50 yılda büyük mesafe kat ettiğini vurguladı.

Bu sektördeki firmaların 131 ülkede 11 bin 253 proje üstlendiğini dile getiren Avdagiç, şu açıklamalarda bulundu:

"Söz konusu projelerin toplam değeri ise 457 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu muazzam bir değer ve Türkiye'nin büyük bir güç gösterisi. Ülkemizin coğrafi konumunu, bölge ülkeleri ile yakınlığını, yetişmiş insan gücünü, teknik birikimini, teknolojiye adaptasyonunu, iş deneyimini, disiplinini ve rekabetçi avantajını iyi kullanıyoruz. Bu nedenle daha da yüksek iş hacimlerine ulaşacağımızı öngörüyoruz."

Avdagiç, Türk müteahhitlik firmalarının son 50 yılda Katar'da 19,1 milyar dolarlık proje üstlendiğini kaydederek, Katar'ın bu alanda 9. sırada bulunduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'den 17 firma katılıyor

Türkiye, Katar Başbakanı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani'nin himayesinde gerçekleştirilen ve yarın sona erecek fuara İTO öncülüğünde milli katılım organizasyonu gerçekleştiriyor.

Toplam 100'den fazla firmanın yer aldığı fuarda Türkiye'den 14'ü milli katılım bölümünde olmak üzere 17 şirket ürünlerini sergiliyor. Katar'da yatırımcılar ile bir araya gelen firmalar, iş bağlantıları kurmak için çalışmalar yapıyor.

Çoğu profesyonel olmak üzere 45 bin yatırımcının ziyaret etmesi beklenen fuarda milli ve bireysel katılımla yer alan firmalar şu şekilde:

"Milli katılım: Aremas Gayrimenkul, BE Gayrimenkul, Boss4 Gayrimenkul, Delta Gayrimenkul, EMS Yapı, Fibo Travel Sağlık Turizm, İlk Adım Gayrimenkul, Londra Gayrimenkul, Msv Gayrimenkul, Pera Property, Property Turkey, Vartur Emlak, Viya Gayrimenkul ve Zebra Pro Danışmanlık. Bireysel katılım: Temel Taş Proje, Property Expo Gayrimenkul ve Casa Proje Pazarlama."