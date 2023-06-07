Türk firmaları SIL BARCELONA'da yerini aldı

Lojistik sektöründen 9 Türk firmasının katılım gösterdiği Güney Avrupa ve Akdeniz Bölgesi'nin en büyük lojistik fuarı SIL BARCELONA başladı. İspanya ve Güney Avrupa'nın önde gelen lojistik fuarı SIL BARCELONA, 9 Türk firmasının da katılımıyla gerçekleşiyor.

Lojistik sektöründen 9 Türk firmasının katılım gösterdiği Güney Avrupa ve Akdeniz Bölgesi'nin en büyük lojistik fuarı SIL BARCELONA başladı.

ExpoHIS açıklamasına göre, İspanya ve Güney Avrupa'nın önde gelen lojistik fuarı SIL BARCELONA, 9 Türk firmasının da katılımıyla gerçekleşiyor.

Bu yıl 25'inci kez gerçekleştirilen ve 9 Haziran'a kadar devam edecek fuara Hizmet İhracatçıları Birliği organizasyonu ve ExpoHIS'in fuarcılık hizmetleriyle giden yerli firmalar, 3 gün boyunca Güney Avrupa'nın yanı sıra yakın bölgede de yeni iş fırsatlarını takip edecek.

Alper Frigo, Aykar Denizcilik, Bakımcı, Barlas Trans, Baynak, Bulung Lojistik, Dinçer Lojistik, Roro Line ve THY-Turkish Cargo'nun yer aldığı fuarda firmalar, yeni trendleri takip etme ve sektördeki en yeni gelişmeleri öğrenme fırsatı bulacak.

SIL BARCELONA'nın 3 gün süresince yenilikçi lojistik teknolojilerini buluşturduğu Start-Up İnovasyon Merkezi, sektörün en yenilikçi ve inovatif startuplarının yeni işlerini sergilemesine sahne olacak.

500'den fazla startupa uluslararası çağrının yapıldığı fuarda, sektördeki en iyi girişim ve uygulamalara SIL 2023 Ödülleri de takdim edilecek. Fuarda gerçekleştirilecek kongreler sayesinde inovasyon, kültürel değişim, lojistik ve yetenek ile mesleki eğitim konuları uzman isimler tarafından tartışılacak.

SIL BARCELONA, uygun fiyatlı erişilebilir ve temiz enerji (SDG 7) ve iklim eylemi (SDG 13) hedeflerine öncelik veren sürdürülebilir bir fuar olurken, kongrede konuşulacak konular arasında sürdürülebilirlik ve lojistik ilişkisi yer alacak.