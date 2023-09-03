Türk Firmaları Almanya'da Karavan Fuarında Büyük İlgi Gördü

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bugün sona eren Uluslararası Düsseldorf Karavan Fuarı'nda (Caravan Salon 2023) Türk firmaları büyük ilgi gördü.

Düsseldorf Fuar Merkezi'nde 250 bin metrekare alanda kurulan ve 37 ülkeden 750'den fazla firmanın katıldığı fuarda Türkiye 20 firmayla temsil edildi.

Fuara katılan Türk firmalarının temsilcileri, 10 gün boyunca stantlarına yoğun ilgi olduğunu belirterek, gerek kalite gerekse fiyat olarak diğer ülkelere göre avantajlı ürünler sunmanın kendilerini bir adım öne çıkardığını dile getirdi.

İstanbul'da karavan üreten bir firmanın Genel Müdürü Sedat Güney, AA muhabirine, fuara katılan Türk firmaların diğer ülkelere göre daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Güney, Türk firmalarının çok farklı ürünler üretip bu sektörde fark yaratmaya çalıştığını ifade ederek, "Dışarıdan bir offroad karavan görüntüsü, içinde ise adeta bir tekne yaşantısı olan karavanlar üretiyoruz. Herkesten farklı ürünler tasarlayıp geliştiriyoruz. Kendi mühendislerimizle geliştirip fuara sergilemek için getirdiğimiz karavanlarımız dahi satıldı." dedi.

Avrupa'da çok yaygın olan karavan sektörüne Türk firmalarının yeni girdiğini belirten Güney, "Ülke olarak biz otomotivde çok iyiyiz. Aslında karavan da bunun bir devamı. Gerekli özeni gösterirsek Türkiye olarak bu sektörde de çok başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Sektöründe dünyanın en büyük fuarı kabul edilen ve 25 Ağustos'ta açılan fuar bugün sona erdi.

Fuarı bu yıl 454 binden fazla kişi ziyaret etti.