Haberler

Türk fındığı Fransa'da fuarda tanıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz İhracatçı Birlikleri, Paris'teki Food Ingredients Europe 2025 Fuarı'nda Türk fındığını tanıttı. Fuar, 2-4 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti ve gıda profesyonelleri tarafından yoğun ilgi gördü.

Türk fındığı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Food Ingredients (FI) Europe 2025 Fuarı'nda tanıtıldı.

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2-4 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen fuara, Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerince katılım sağlandı.

Gıda ve içecek sektörünün öncü hammaddelerini, yenilikçi bileşenlerini ve ileri teknolojilerini bir araya getiren fuarda çikolata, şekerleme, pastacılık gibi sektörlerde önemli bir hammadde olarak kullanılan Türk fındığı ilgi gördü.

1448 firmanın katılımcı olarak yer aldığı fuar, 25 binden fazla gıda profesyoneli tarafından ziyaret edildi.

Türk fındığı ile Türkiye'nin fındık sektörünün tanıtıldığı fuarda katılımcılara, fındık ve fındıklı ürünler ikram edildi.

Fuarda, ikili görüşmeler yoluyla ithalatçıların fındık talepleri ve iletişim bilgileri alınarak fındık hakkındaki soruları da cevaplandırıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Ekonomi
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı gözaltına alındı, Nihat Doğan'dan peş peşe videolar geldi: Yapacağım demedim mi?

Nihat Doğan'dan peş peşe olay videolar: Yapacağım demedim mi?
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Güllü'nün kızı gözaltına alındı, Nihat Doğan'dan peş peşe videolar geldi: Yapacağım demedim mi?

Nihat Doğan'dan peş peşe olay videolar: Yapacağım demedim mi?
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncudan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı
Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Türkiye'nin konuştuğu adliye soygununda yeni gelişme
Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı: Tutmazsa Galatasaraylıyım

Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın ve Taylor Swift dahil 8 iddialı tahminde bulundular

Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın için bomba bir tahminleri var
Güllü soruşturması cinayete dönüştü! 'Suçlular yakalandı'

Güllü soruşturması cinayete dönüştü! "Suçlular yakalandı"
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
title