Türk fındığı Fransa'da fuarda tanıtıldı

Türk fındığı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Food Ingredients (FI) Europe 2025 Fuarı'nda tanıtıldı.

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2-4 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen fuara, Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerince katılım sağlandı.

Gıda ve içecek sektörünün öncü hammaddelerini, yenilikçi bileşenlerini ve ileri teknolojilerini bir araya getiren fuarda çikolata, şekerleme, pastacılık gibi sektörlerde önemli bir hammadde olarak kullanılan Türk fındığı ilgi gördü.

1448 firmanın katılımcı olarak yer aldığı fuar, 25 binden fazla gıda profesyoneli tarafından ziyaret edildi.

Türk fındığı ile Türkiye'nin fındık sektörünün tanıtıldığı fuarda katılımcılara, fındık ve fındıklı ürünler ikram edildi.

Fuarda, ikili görüşmeler yoluyla ithalatçıların fındık talepleri ve iletişim bilgileri alınarak fındık hakkındaki soruları da cevaplandırıldı.