Türk Fındığı, Dubai'de ISM Middle East Fuarında Tanıtıldı

Türk fındığı, Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) tarafından Dubai'de düzenlenen "ISM Middle East" fuarında tanıtıldı.

KİB Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteği" kapsamında, KİB tarafından yürütülen projenin bu seneki son yurt dışı durağının Birleşik Arap Emirlikleri olduğu belirtildi.

Proje paydaşı firmalardan oluşan Türk fındığı kümesinin, Dubai'de gerçekleştirilen "ISM Middle East" fuarına katıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şekerleme ve atıştırmalık ürünler özelinde Körfez'in tek fuarı ISM Middle East bu sene 700'ü aşkın katılımcı firmayı bir araya getirdi. Türk fındığı ise şekerleme ve atıştırmalıkların vazgeçilmez ham maddelerinden biri olarak fuardaki yerini aldı. Her bir firma standında yapılan ikili görüşmeler yoluyla müşteri portföylerine gerek Birleşik Arap Emirlikleri gerekse tüm Körfez bölgesinden yeni alıcılar eklendi."

Açıklamada, söz konusu fuarın hem Türk fındığına olan rağbeti artırabilmek hem de Türk fındık ihracatçılarının pazardaki konumunu güçlendirmek için önemli fırsat yarattığı vurgulandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracata da dikkati çekilen açıklamada, "Satın alma gücü yüksek nüfusu ile önemli bir turizm merkezi konumunda yer alan ve kurak iklimi nedeniyle kuruyemişlerde ithalata bağımlı bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'ne son 5 yılda ülkemizden ortalama yıllık 2 bin 200 ton fındık ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiği ve karşılığında 16 milyon dolar döviz girdisi elde edildiği bilinirken, Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülen pazarlama faaliyetlerinin de yardımıyla söz konusu ülkeye yönelik fındık ihracatımızın yakın gelecekte daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.