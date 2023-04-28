Türk fındığı Almanya'daki ISM 2023 Fuarı'nda tanıtıldı

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen ISM 2023 Fuarı'nda Türk fındığının tanıtımı yapıldı.

Karadeniz İhracatçı Birlikleri'nden yapılan yazılı açıklamada, 23-25 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenen fuara, Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri'nin ortak stant ile katılım sağladığı belirtildi.

Açıklamada, fuarda Türk fındığına ilişkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildiğine işaret edilerek, "Stantta Türk fındığı ile Türkiye'nin fındık sektörüne ilişkin tanıtıcı bilgilerin yanı sıra Türk fındık ihracatçılarının iletişim bilgilerinin de yer aldığı broşürler dağıtıldı ve fındığın doğrudan çerez olarak tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla ziyaretçilere 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık ve fındıklı şekerleme mamulleri ikram edildi." denildi.

Fuara, 80'i Türkiye'den olmak üzere 1274 firmanın katıldığı, 135 farklı ülkeden 25 bin civarında gıda profesyonelinin de fuarı ziyaret ettiği vurgulandı.

Farklı ülkelerden standı ziyaret eden profesyonel firma temsilcilerine, ürün portföylerine göre kullanabilecekleri fındık formlarından numuneler verildiği, ikili görüşmeler yoluyla fındık talepleri ve iletişim bilgileri alınarak fındık hakkındaki çeşitli soruların da cevaplandırıldığı ifade edildi.

Ayrıca Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve Düsseldorf Ticaret Ataşesi İrem Ekmekçi Konuk'un da standı ziyaret ettiği kaydedildi.