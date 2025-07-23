Türk Eximbank, Yeşil Dönüşüm İçin İki Uluslararası Krediyi Onayladı

Türk Eximbank, Türk ihracatçılarının yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemek amacıyla, iki uluslararası kalkınma kuruluşu ile önemli kredi anlaşmalarına imza attı. Bu kapsamda, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile 1 milyar Euro, Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB) ile 285.7 milyon ABD Doları tutarında iki farklı kredi temin edildi.

Türk Eximbank, ihracatçıların çevreci ve sürdürülebilir yatırımlarını desteklemek amacıyla uluslararası finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Türk Eximbank, bu kapsamda Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB) ile 2024 yılında iki farklı kredi anlaşmasına imza attı.

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile yapılan anlaşma kapsamında, Türk Eximbank ihracatçıların yeşil dönüşüm yatırımlarını finanse etmek üzere 1 milyar Euro tutarında kaynak sağladı. Başvuru limiti 10 milyon Euro kredi için her bir firmanın kullanabileceği azami kredi tutarı ise 20 milyon Euro olarak belirlendi.

Kredi, başta CBAM (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması) kapsamındaki sektörler olmak üzere, enerji ve kaynak verimliliği sağlayan ekipman alımları, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları gibi çevreci projeleri desteklemekte kullanılacak.

Türk Eximbank ihracatçılardan gelecek talepleri bekliyor

Türk Eximbank'ın bir diğer önemli kaynağı ise Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB) garantisiyle yine 2024 yılında temin edilen, toplam 285,7 milyon ABD Doları tutarındaki kredi oldu. Bu kredi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelen ihracatçıları desteklemeye yönelik olarak oluşturuldu. Başvuru limiti, KOBİ'ler için 10 milyon ABD Doları, KOBİ dışı firmalar için ise 30 milyon ABD Doları olarak açıklandı. Kapsam dahilindeki projeler arasında; çatı tipi ve arazide kurulu güneş enerjisi santralleri (GES), rüzgar enerjisi santralleri (RES) ve su/enerji verimliliği sağlayan yatırımlar bulunuyor.

2025 yılının ilk altı ayında bu kaynaklardan 250 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı ihracatçılara kredi olarak kullandırıldı. Başvurular yoğun olarak devam ederken, her iki kredi programının ayrıntılarına ve başvuru koşullarına Türk Eximbank'ın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. - İSTANBUL