Türk Eximbank, OeKB ile 200 Milyon Euro Kredi Anlaşması İmzaladı

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Türk Eximbank, Avusturya'nın resmi İhracat Destek Kuruluşu OeKB'nin sigortası altında 200 milyon avro tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank, Avusturya'nın resmi İhracat Destek Kuruluşu OeKB'nin sigortası altında 200 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, Bankanın dün Avusturya'nın resmi İhracat Destek Kuruluşu OeKB'nin sigortası altında 200 milyon avro tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladığı bildirildi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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