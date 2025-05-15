Türk Eximbank, İspanyol CESCE ile Reasürans Anlaşması İmzaladı

Türk Eximbank, İspanyol CESCE ile Reasürans Anlaşması İmzaladı
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Türk Eximbank, İspanya'nın ihracat destek kuruluşu CESCE ile yaptığı reasürans anlaşması ile iki ülke firmalarının üçüncü ülkelerdeki projelerine ortak destek sağlamayı amaçlıyor. Anlaşma, kredi tahsis sürecinin hızlanmasını sağlarken, müteahhitlik sektöründe daha uygun finansman imkanları sunacak.

Türk Eximbank, İspanya'nın resmi ihracat destek kuruluşu CESCE ile kapsamlı bir reasürans anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, bir süredir İspanyol CESCE ile devam eden görüşmeler neticesinde imzalanan reasürans anlaşmasıyla, iki ülke firmalarının birlikte üçüncü ülkelerde üstleneceği projeler ile işlemlere reasürans yapısı altında ortak destek sağlanması öngörülüyor.

Anlaşma kapsamında bir kuruluş tüm projeye yönelik sigorta desteği verirken diğer kuruluş kendi ülkesinden gidecek mal ve hizmetler tutarında ilk kuruluşa reasürans sağlayacak.

Kuruluşlar arasında risk paylaşımının çerçevesini çizen anlaşma çerçevesinde ortak finansal koşullar ve dokümantasyon ile daha hızlı bir kredi tahsis süreci hedefleniyor.

CESCE, Türk Eximbank'ın ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka, Avusturya, İsveç, Macaristan, Polonya, Katar, Finlandiya ve İtalya'nın ihracat destek kuruluşlarının ardından reasürans anlaşması imzaladığı 12. kuruluş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, anlaşmanın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek söz konusu anlaşma ile müteahhitlik sektörünün üçüncü ülkelerde üstleneceği projelere yönelik daha uygun ve esnek koşullarla orta-uzun vadeli finansman imkanları sağlanabileceğini bildirdi.

Güney, Türk Eximbank'ın sunduğu desteklerin artırılması amacıyla uluslararası alanda stratejik ortaklıkların kurulması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam edileceğini aktardı.

Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi
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