Türk Eximbank, İslami Kalkınma Bankası ile 145 milyon dolarlık sendikasyon sağladı

Türk Eximbank, İslami Özel Sektör Kalkınma Kurumu koordinatörlüğünde 145 milyon dolar tutarında murabaha sendikasyon kaynağı işlemini tamamladı. Bu finansman, Türkiye'deki ihracatçıların desteklenmesi amacıyla sağlandı. İşlemde üç önemli İslami banka yer aldı.

Türk Eximbank, İslami Kalkınma Bankası (IsDB) Grubu'nun özel sektör kolu ve çok taraflı kalkınma finans kurumu olan İslami Özel Sektör Kalkınma Kurumu (ICD) koordinatörlüğünde 145 milyon dolar tutarında murabaha sendikasyon kaynağı işlemini tamamladı.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank), İslami Kalkınma Bankası (IsDB) Grubu'nun özel sektör kolu ve çok taraflı kalkınma finans kurumu olan İslami Özel Sektör Kalkınma Kurumu (ICD) koordinatörlüğünde 145 milyon ABD Doları tutarında murabaha sendikasyon kaynağı işlemini tamamladı.

3 yıl vadeli ve murabaha yöntemiyle temin edilen bu finansman, Türkiye'de ihracata yönelik işletmelerin ve özel sektör ihracatının desteklenmesini amaçlıyor. Bu iş birliği, Türk ihracatçılarının sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak ve İslami usullere uygun finansman çözümleri sunmak amacıyla gerçekleştirildi.

Sendikasyon sürecinde ICD, işlem koordinatörlüğü rolünü üstlendi. İşlemde, Körfez bölgesinden Warba Bank K.P.S.C., Kuwait International Bank K.P.S.C. ve AlRayan Bank Q.P.S.C. olmak üzere üç önemli İslami banka yer alarak işleme katkı sağladı.

ICD, üye ülkelerde İslami finansman kanallarını geliştirmeye devam ediyor. Bu sendikasyon kaynağı, çok taraflı kalkınma finans kurumları arasındaki önemli iş birliğinin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. ICD, diğer önde gelen İslami finans kurumlarıyla birlikte, özel sektörün sürdürülebilir kalkınması için kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: "Türk Eximbank, Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme stratejisinin ana destekçilerinden biridir. İhracatçıların finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve küresel rekabet güçlerini artırmak için çalışmaktadır. ICD ile yapılan bu stratejik iş birliği, bu hedeflere ulaşmada önemli bir adımdır. Kaynağın ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
