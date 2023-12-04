Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) ile Asya Altyapı Yatırım Bankası arasında 100 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzalandı. Anlaşma, deprem bölgesindeki ihracatçı firmaların desteklenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Türk Eximbank ile Asya Altyapı Yatırım Bankası arasında 100 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) ile Asya Altyapı Yatırım Bankası arasında 100 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzalandı.

Türk Eximbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisi ile Asya Altyapı Yatırım Bankası ve bankamız arasında 4 Aralık 2023 tarihinde deprem bölgesindeki ihracatçı firmaların desteklenmesi amacıyla 100 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.