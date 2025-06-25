Türk Eximbank Eski Genel Müdürlük Binasını Tahliye Etti

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Türk Eximbank, İstanbul Ümraniye'deki eski genel müdürlük hizmet binasını tahliye ederek, aynı ilçede kamuya ait bir taşınmazdan kiralanan yeni bir hizmet binasına taşındığını açıkladı. Banka, özel sektöre kira ödemesi yapmadığını, kiralama sürecinde kamu mülkiyetindeki binanın en uygun maliyetle tercih edildiğini vurguladı.

Türk Eximbank'ın İstanbul Ümraniye'de bulunan ve özel sektör mülkiyetinde bulunan eski genel müdürlük hizmet binasının tahliye edilerek aynı ilçede bir kamu kurumuna ait taşınmaza taşındığı bildirildi.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada, bugün bazı yazılı basın organlarında bankanın genel müdürlük hizmet binasının kira bedeli ile ilgili yer alan haberlere yönelik doğru bilgilendirme yapılması için söz konusu açıklamanın kamuoyu ile paylaşılması ihtiyacı doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Eximbank'ın İstanbul Ümraniye'de bulunan ve özel sektör mülkiyetinde bulunan eski genel müdürlük hizmet binasının tahliye edilmesine karar verilmiş ve yeni genel müdürlük binası yine İstanbul Ümraniye ilçesinde, kamu yararı gözetilerek bir kamu kurumuna yani devlete ait olan bir taşınmazdan kiralanmıştır. Genel Müdürlüğün yeni hizmet binası için özel sektöre herhangi bir kira ödemesi mevzubahis dahi değildir. Kira ödemeleri mülk sahibi olan bir kamu kurumuna yani devlete yapılmaktadır.

Kiralama sürecinde de bankamızın ihtiyaçlarına uygun diğer emsal binaların kiralama maliyetleri detaylı biçimde incelenmiş ve kamu mülkiyetinde olan halihazırda kullanılmakta olan binanın en uygun kira maliyeti nedeniyle tercih edilmesine karar verilmiştir. Türkiye'nin resmi ihracat destek kuruluşu olan Türk Eximbank, 1987 yılından bu yana ihracatçılarımıza kesintisiz finansman desteği sunmaktadır. Bankamız, yeni genel müdürlük binasında da bu misyonunu daha güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi
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