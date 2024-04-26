Türk Eximbank, 115 Milyon Avro Tutarında Kredi Anlaşması İmzaladı
Türk Eximbank, The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) garantisi altında 115 milyon avro tutarında 5 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.
Türk Eximbank, 115 milyon avro tutarında 5 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.
Türk Eximbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada, "Bankamız 26 Nisan 2024 tarihinde The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) garantisi altında 115 milyon avro tutarında 5 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştır." ifadesine yer verildi.